Трамп отреагировал на заявления Лаврова о нелегитимности Зеленского
Опубликовано:
Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова главы МИД России Сергея Лаврова о нелегитимности Владимира Зеленского - трансляция выступления велась на YouTube-канале Белого дома, передает NUR.KZ.
Во время заседания журналисты обратили внимание на слова Лаврова о том, что Россия признает статус Зеленского как руководителя де-факто и готова организовать с ним встречу, но подписание документов с ним невозможно.
За комментариями они обратились к спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, однако вместо него решил ответить сам Трамп.
"Стив мог бы ответить, но я могу также ответить. Неважно, что они говорят. Все позируют. Это все чушь", - заявил глава Белого дома.
Он также уточнил у спецпосланника, есть ли у него другой ответ.
"Я с вами согласен", - заявил Уиткофф.
Как пишет РБК, на днях Сергей Лавров заявил, что Россия не считает президента Украины Владимира Зеленского легитимным лидером, но признает его статус руководителя де-факто.
Он добавил, что Россия не считает встречу украинского президента и Владимира Путина целесообразной, если она будет сосредоточена на "воображаемом эффекте", который создают "шоумены".
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
- Новый залп в битве за снижение ставки: Трамп увольняет члена Совета управляющих Федерального резерва. Чем это может закончиться?
- Трамп намерен в будущем встретиться с Ким Чен Ыном
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2279400-tramp-otreagiroval-na-zayavleniya-lavrova-o-nelegitimnosti-zelenskogo/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах