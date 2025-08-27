Трамп отреагировал на заявления Лаврова о нелегитимности Зеленского

Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова главы МИД России Сергея Лаврова о нелегитимности Владимира Зеленского - трансляция выступления велась на YouTube-канале Белого дома, передает NUR.KZ.

Во время заседания журналисты обратили внимание на слова Лаврова о том, что Россия признает статус Зеленского как руководителя де-факто и готова организовать с ним встречу, но подписание документов с ним невозможно.

За комментариями они обратились к спецпосланнику президента США Стиву Уиткоффу, однако вместо него решил ответить сам Трамп.

"Стив мог бы ответить, но я могу также ответить. Неважно, что они говорят. Все позируют. Это все чушь", - заявил глава Белого дома.

Он также уточнил у спецпосланника, есть ли у него другой ответ.

"Я с вами согласен", - заявил Уиткофф.

Как пишет РБК, на днях Сергей Лавров заявил, что Россия не считает президента Украины Владимира Зеленского легитимным лидером, но признает его статус руководителя де-факто.

Он добавил, что Россия не считает встречу украинского президента и Владимира Путина целесообразной, если она будет сосредоточена на "воображаемом эффекте", который создают "шоумены".

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.