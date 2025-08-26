Трамп намерен в будущем встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном в будущем - об этом он рассказал журналистам в Белом доме, передает NUR.KZ.

Американский лидер ответил на вопросы журналистов.

"Мы когда-нибудь встретимся. На самом деле я с нетерпением этого жду", - заявил Трамп.

Как пишет NBC, Трамп во время встречи с президентом Южной Кореи Ли Чжэ Мен также заявил, что рассчитывает на встречу и с главой КНДР.

"Я хотел бы провести встречу. Мы отлично ладили", - цитирует издание президента.

Также Трамп сказал, что хотел бы помочь в налаживании отношений между двумя Кореями.

