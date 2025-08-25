"Защитник Чеченской Республики": 17-летнему сыну Кадырова вручили очередную медаль

Рамзан Кадыров в соцсетях сообщил, что его сын, секретарь совета безопасности Чеченской Республики Адам Кадыров был награжден новой медалью, передает NUR.KZ.

Рамзан Кадыров рассказал об итогах чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений. В публикации он отметил, что дал поручение наградить победителей соревнований секретарю совета безопасности ЧР, куратору Российского университета спецназа имени В. Путина - Адаму Кадырову.

"В свою очередь Адам Кадыров получил из рук министра внутренних дел по ЧР Аслана Ирасханова медаль "Защитнику ЧР", - написал Кадыров.

Напомним, в начале этого месяца секретарь Совета безопасности Чеченской республики Адам Кадыров был назначен куратором оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газы.

В апреле стало известно, что 17-летний сын Кадырова является не только помощником главы республики, но и секретарем Совбеза Чечни. Незадолго до этого сообщалось, что сын главы Чеченской Республики в 17 лет назначен куратором регионального МВД.

Стоит отметить, что 13 мая Адаму Кадырову вручили памятную юбилейную медаль "25 лет ОМОН "Ахмат-Грозный". Через 10 дней Кадыров получил медаль подразделения "Ахмат-Крепость" за помощь в выполнении боевых задач.

В конце июня было официально подтверждено, что 17-летний сын главы Чечни Адам Кадыров женился. Его супругой стала внучка ближайшего соратника Рамзана Кадырова. Торжество прошло в родовом селе семьи Кадыровых.

