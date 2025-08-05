17-летний сын Рамзана Кадырова получил еще одну должность

Секретарь Совета безопасности Чеченской республики Адам Кадыров назначен куратором оказания гуманитарной помощи жителям сектора Газы, передает NUR.KZ.

Как сообщается в Telegram-канале департамента по взаимодействию с религиозными и общественными организациями администрации главы и правительства Чечни, Адам Кадыров получил новую должность.

"Куратором оказания гуманитарной помощи для жителей Газа от Чеченской Республики назначен секретарь Совета безопасности ЧР Адам Рамзанович Кадыров", - сообщили в департаменте.

При этом было принято решение о возобновлении сбора гуманитарной помощи, ранее приостановленного в связи с необходимостью уточнения путей ее дальнейшего распределения.

Напомним, в апреле стало известно, что 17-летний сын Кадырова является не только помощником главы республики, но и секретарем Совбеза Чечни. Незадолго до этого сообщалось, что сын главы Чеченской Республики в 17 лет назначен куратором регионального МВД.

Стоит отметить, что 13 мая Адаму Кадырову вручили памятную юбилейную медаль "25 лет ОМОН "Ахмат-Грозный". Через 10 дней Кадыров получил медаль подразделения "Ахмат-Крепость" за помощь в выполнении боевых задач.

В конце июня было официально подтверждено, что 17-летний сын главы Чечни Адам Кадыров женился. Его супругой стала внучка ближайшего соратника Рамзана Кадырова. Торжество прошло в родовом селе семьи Кадыровых.

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