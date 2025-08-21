The Guardian: Трамп решил отойти от переговоров между Россией и Украиной

По данным источников издания The Guardian, президент США Дональд Трамп решил временно отстраниться от переговоров России и Украины, передает NUR.KZ.

По информации источников издания, Трамп пока отходит от мирных переговоров между Россией и Украиной. Президент США якобы сообщил своим советникам, что трехсторонняя встреча состоится только после первой встречи лидеров двух стран.

"По словам представителей администрации, знакомых с ситуацией, Дональд Трамп намерен оставить Россию и Украину, чтобы организовать встречу лидеров двух стран, пока не принимая в ней непосредственного участия. Это делает шаг назад от переговоров о прекращении вторжения России в Украину.

Следующим этапом, по мнению Трампа, в прекращении войны на Украине остается двусторонняя встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским", - сообщили официальные лица.

В последние дни Трамп заявлял советникам, что намерен провести трехстороннюю встречу с двумя лидерами только после их первой встречи, хотя пока неясно, состоится ли эта встреча.

"Нежелание Трампа подталкивать Путина и Зеленского к встрече связано с тем, что он признал: прекратить войну в Украине оказалось сложнее, чем он предполагал", - сказано в публикации.

Высокопоставленный представитель администрации охарактеризовал ситуацию как "выжидательную позицию" Трампа в отношении возможности проведения встречи Путина и Зеленского. Однако в последние дни ощутимых признаков прогресса не наблюдалось, и у Белого дома нет точного списка мест, где могла бы состояться встреча.

При этом, сегодня Дональд Трамп опубликовал пост, в котором рассуждал о возможном нападении Украины на Россию.

Добавим, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Путин готов встретиться с Зеленским при понимании, что все вопросы будут хорошо проработаны, в том числе вопрос легитимности.

До этого СМИ сообщили, что встреча Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского, вероятно, состоится в Европе, но страна еще не выбрана. Между тем Путин согласился встретиться с лидером Украины.

Также напомним, 18 августа в Белом доме прошла встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Отвечая на вопросы СМИ, Трамп и Зеленский подчеркнули, что хотят прекращения войны.

