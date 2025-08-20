Сколько войн на самом деле закончил президент Трамп

Пытаясь положить конец войне России с Украиной, Дональд Трамп подчеркивает свои успехи в мирных переговорах, достигнутые, по его словам, с начала его второго президентского срока.

На встрече с европейскими лидерами в понедельник в Белом доме, когда те настаивали на том, чтобы он добился прекращения огня, Трамп заявил: «Я положил конец шести войнам… все эти соглашения я заключил, даже не упомянув слово „перемирие“».

На следующий день число войн, которые, как считает Трамп, ему удалось завершить, выросло до семи.

Администрация Трампа заявляет, что ему давным-давно пора присудить Нобелевскую премию мира, и перечислила «войны», которые он якобы закончил.

Некоторые из них длились всего несколько дней, хотя и стали результатом давних напряженных отношений, и неясно, сколько продержатся некоторые из заключенных соглашений.

Трамп также несколько раз использовал слово «перемирие» в постах на своей социальной платформе Truth Social.

BBC Verify, отдел фактчекинга Би-би-си, внимательно изучил упомянутые конфликты и попытался разобраться, в какой степени заслуга в их прекращении может быть приписана нынешнему президенту США.

Израиль и Иран

12-дневный конфликт начался 13 июня, когда Израиль нанес удары по целям в Иране.

Трамп подтвердил, что премьер-министр Биньямин Нетаньяху заранее проинформировал его о начале кампании.

США тоже нанесли удары по иранским ядерным объектам. Многие посчитали, что это помогло приблизить конфликт к завершению.

23 июня Трамп написал в Truth Social: «Официально Иран начнет ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ, а через 12 часов Израиль также начнет ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ, и через 24 часа мир будет приветствовать ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ 12-ДНЕВНОЙ ВОЙНЫ».

После окончания боевых действий верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что его страна одержала «решающую победу», и не упомянул о прекращении огня.

С тех пор Израиль давал понять, что может нанести новый удар по Ирану в ответ на новые угрозы.

«Соглашения о постоянном мире или о том, как контролировать ядерную программу Ирана в будущем, нет, — утверждает Майкл О'Хэнлон, старший научный сотрудник аналитического центра Brookings Institution. — Таким образом, по факту мы имеем скорее прекращение огня, чем конец войны, но я бы отдал Трампу должное, поскольку ослабление Ирана Израилем — при помощи США — имеет стратегическое значение».

Пакистан и Индия

Напряженность в отношениях между этими двумя ядерными державами существует на протяжении десятилетий, но в мае военные действия возобновились после нападения в контролируемой Индией части Кашмира.

После четырех дней взаимных ударов Трамп написал, что Индия и Пакистан согласились на «ПОЛНОЕ И НЕМЕДЛЕННОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ОГНЯ».

По его словам, это стало результатом «долгих ночных переговоров при посредничестве США».

Пакистан поблагодарил Трампа и позже рекомендовал его на Нобелевскую премию мира, сославшись на его «решительное дипломатическое вмешательство».

Индия, однако, расценила влияние США более сдержанно. «Переговоры о прекращении военных действий проводились непосредственно между Индией и Пакистаном по существующим каналам, установленным между вооруженными силами обеих стран», — заявил министр иностранных дел Индии Викрам Мисри.

Руанда и Демократическая Республика Конго

Давние враждебные отношения между этими двумя странами вылились во вспышку вооруженного противостояния после того, как в начале года повстанческая группировка M23 захватила богатые полезными ископаемыми территории на востоке ДРК.

В июне две страны подписали в Вашингтоне мирное соглашение, направленное на прекращение многолетнего конфликта. Трамп заявил, что это поможет увеличить объем торговли между ними и США.

В тексте соглашения содержится призыв к «соблюдению режима прекращения огня», согласованного Руандой и ДРК в августе 2024 года.

Уже после заключения соглашения обе стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия, а повстанцы M23, которых Великобритания и США связывают с Руандой, пригрозили выйти из мирных переговоров.

«Боевые действия между Конго и Руандой продолжаются, так что перемирие так и не вступило в силу», — говорит Маргарет Макмиллан, профессор истории, преподававшая в Оксфордском университете.

Таиланд и Камбоджа

26 июля Трамп написал в Truth Social: «Я звоню исполняющему обязанности премьер-министра Таиланда, прямо сейчас, чтобы также попросить о Прекращении огня и ОКОНЧАНИИ Войны, которая сейчас бушует».

Через пару дней, после нескольких дней боевых действий на границе, обе страны согласились на «немедленное и безусловное прекращение огня».

Мирные переговоры прошли в Малайзии, однако при этом президент Трамп пригрозил прекратить другие переговоры с Таиландом и Камбоджей — о снижении американских тарифов, если эти две страны не прекратят боевые действия.

Как Таиланд, так и Камбоджа в значительной степени зависят от экспорта в США.

7 августа между ними было достигнуто соглашение, направленное на снижение напряженности на общей границе.

Армения и Азербайджан

Лидеры обеих стран заявили, что Трамп должен получить Нобелевскую премию мира за свои усилия по достижению мирного соглашения, о котором было объявлено в Белом доме 8 августа: Ильхам Алиев и Никол Пашинян при участии президента США Дональда Трампа подписали в Вашингтоне декларацию о мирных отношениях между их странами.

«Я думаю, что он заслуживает высокой оценки — церемония подписания в Овальном кабинете, возможно, подтолкнула стороны к миру», — говорит О'Хэнлон.

В марте правительства двух стран заявили о готовности положить конец почти 40-летнему конфликту, связанному со статусом Нагорного Карабаха.

Последняя серьезная вспышка боевых действий произошла в сентябре 2023 года, когда Азербайджан захватил анклав, населенный этническими армянами.

Египет и Эфиопия

Как таковой «войны», которую мог бы прекратить Трамп, здесь не было, но между странами давно существуют напряженные отношения из-за плотины на Ниле.

Этим летом в Эфиопии завершилось строительство «Великой эфиопской плотины возрождения», и Египет заявил, что это может повлиять на объем воды, которую он забирает из Нила.

29 июня, после 12 лет разногласий, министр иностранных дел Египта заявил, что переговоры с Эфиопией зашли в тупик.

Трамп сказал: «На месте Египта я бы хотел получать воду из Нила». Он пообещал, что США очень быстро решат этот вопрос.

Египет приветствовал слова Трампа, но эфиопские официальные лица заявили, что это заявление лишь повысит напряженность.

Официального соглашения по урегулированию разногласий между Египтом и Эфиопией достигнуто не было.

Сербия и Косово

27 июня Трамп заявил, что предотвратил начало военных действий между этими странами, сказав: «Сербия и Косово собирались вступить в конфликт, это могло вылиться в большую войну. Я сказал: „Вступите в конфликт — не будет торговли с Соединенными Штатами“. Они ответили: „Ну, может быть, мы не пойдем на это“».

Две страны давно находятся в состоянии конфликта — наследие балканских войн 1990-х годов, — и в последние годы напряженность в отношениях усилилась.

«Сербия и Косово не воевали и не обстреливали друг друга, так что это не война, которую нужно было прекращать», — сказал профессор Макмиллан.

Белый дом указал нам на дипломатические усилия Трампа в его первый срок: в 2020 году в Овальном кабинете в присутствии президента США были подписаны соглашения о нормализации экономических отношений между двумя этими странами, но и на тот момент они не были в состоянии войны.

При участии Питера Мваи, Шрути Менон и Ив Вебстер.

