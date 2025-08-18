Европа развернет свои силы в Украине: совместное заявление

"Коалиция желающих" планирует развернуть свои силы в Украине, но после прекращения боевых действий. Британское правительство опубликовало совместное заявление, передает NUR.KZ со ссылкой на УНИАН.

Согласно совместному заявлению лидеров коалиции, накануне состоялась виртуальная встреча, в которой приняли участие в частности президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президента Украины Владимир Зеленский. Они обсудили поддержку Украины и следующие шаги в мирных переговорах после встречи Трампа и Путина на Аляске.

В итоговом заявлении сказано, что лидеры коалиции "высоко оценили обязательства президента Трампа предоставить гарантии безопасности Украине", в практической реализации которых и будет задействована "Коалиция желающих".

"Они (участники встречи) вновь подчеркнули готовность развернуть силы поддержки после прекращения боевых действий, а также помочь обеспечить безопасность неба и моря Украины и восстановить вооруженные силы Украины", - говорится в заявлении.

Напомним, "Коалиция желающих" — это объединение более чем из 30 стран, главным образом европейских, которые, в частности, выступают за то, что Россия сначала должна согласиться на временное прекращение огня. Они также допускают свое участие в возможной миротворческой миссии на Украине.

Предполагается, что мониторинг перемирия в воздухе, на море и на суше будет идти в тесной координации с США, а основным элементом гарантий безопасности для Украины должен стать миротворческий контингент.

Напомним, ранее Канада, Великобритания и Франция уже заявляли о готовности отправить своих миротворцев в Украину.

В июле в "коалиции желающих" заявили, что готовы патрулировать небо и море Украины, если Россия и Украина заключат соглашение о перемирии или прекращении огня.

Добавим, что сегодня, 18 августа, должна состояться встреча Трампа и Зеленского.

