    Провели подряд дней с нами

    Мощный выброс пепла произвел самый высокий действующий вулкан Евразии

    Опубликовано:

    Вулкан Ключевская сопка
    Вулкан Ключевская сопка. Фото: t.me/kbgsras

    Вулкан Ключевская сопка произвел мощный выброс пепла на высоту 10 километров. Он стал проявлять активность после землетрясения на Камчатке, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

    Издание пишет, что вулкану присвоили наивысший "красный" код авиационной опасности. Также предупредили об угрозе для местных и международных авиаперевозок.

    "В 9:40 по камчатскому времени эксплозии подняли пепел вулкана Ключевской на 10 километров над уровнем моря. Шлейф пепла протянулся на 90 километров на восток-северо-восток от вулкана", - говорится в сообщении Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

    Вулкан Ключевская сопка расположен в 30 км от поселка Ключи и является высочайшим действующим вулканом Евразии (4750 метров). Он демонстрирует повышенную активность с 31 июля.

    Извержение вулкана Ключевская сопка началось после землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. При этом путешественники не отменяли туры, желая понаблюдать за его активностью.

    Напомним, землетрясение магнитудой 8,5 произошло в 161 км от побережья Камчатки. Оно стало одним из сильнейших в регионе за последние десятилетия.

    В Сахалинской области России, вдоль тихоокеанского побережья Японии от Хоккайдо до Вакаямы, на Гавайях и в некоторых районах Аляски была объявлена угроза цунами.

    В Японии силой землетрясения на берег выбросило китов, им пытались помочь специалисты. Также сообщалось, что после события на Гавайи надвигалось цунами, была объявлена эвакуация, на дорогах образовались пробки.

    Также Русская служба Би-Би-Си писала, что в Японии около 2 млн человек получили рекомендацию эвакуироваться.

