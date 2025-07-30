Угроза цунами: в Японии объявили об эвакуации 2 млн человек, на Гавайях волны выше метра

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Происшествия
      Провели подряд дней с нами
      Новости русской службы Би-би-си

      Угроза цунами: в Японии объявили об эвакуации 2 млн человек, на Гавайях волны выше метра

      Опубликовано:

      Ситуация на Камчатке 30 июля
      Ситуация на Камчатке 30 июля. Фото: Kamchatka of Geophysical Survey/Anadolu via Getty Images

      После мощного землетрясения у берегов Камчатки в нескольких странах была объявлена угроза цунами. В Японии около 2 млн человек получили рекомендацию эвакуироваться. На Гавайях жителей тоже призвали эвакуироваться, но через несколько часов разрешили им вернуться домой. Пока сообщений о разрушениях нет, но цунами может продолжаться больше суток.

      Япония

      Сразу после землетрясения у берегов Камчатки в Японии объявили угрозу цунами. Власти объявили эвакуацию почти 2 млн человек в более чем 220 муниципалитетах на побережье Тихого океана.

      Сотрудники атомной электростанции в Фукусиме были эвакуированы. По словам представителей компании-оператора, в работе станции не зафиксировано никаких нарушений. В 2011 году на АЭС произошла авария, причиной которой как раз было сильное землетрясение и последовавшее за ним цунами.

      Первые волны — высотой около 30 см — обрушились на Немуро, портовый город на северо-востоке острова Хоккайдо. В прибрежном районе Токио Харуми были зафиксированы волны высотой 20 см. Метеорологи предупредили, что волны могут достигнуть 3-4 метров, хотя пока самые высокие волны не превышают 1,3 метра.

      «Мы ожидаем, что волны цунами останутся высокими как минимум в течение суток», — заявил представитель японского метеорологического агентства.

      Власти страны говорят, что эвакуированные жители, возможно, не смогут вернуться в свои дома до конца дня. В прибрежных регионах приостановлено движение поездов, аэропорт Сендай в префектуре Мияги закрыт.

      Компания Nissan приостановила работу на заводах в префектурах Канагава и Ибараки, а магазины, включая сеть Seven-Eleven, временно закрыли магазины на побережье, пишет Mainichi.

      Одна женщина в Хоккайдо получила легкие травмы: она упала, спеша эвакуироваться. Ее доставили в больницу. О других пострадавших и разрушениях сообщений пока нет.

      Asahi TV сообщило о гибели 58-летней женщины в префектуре Миэ: ее автомобиль сорвался с обрыва, когда она пыталась эвакуироваться. Официально власти о жертвах пока не сообщали.

      В 1952 году, когда у берегов Камчатки было землетрясение магнитудой 8,2, волны цунами на побережье Тихого океана достигли 3 метров. Тогда затопленными оказались около 1200 домов.

      Гавайи и материковая часть США

      Угрозу цунами объявили и на Гавайях. Жителей прибрежных районов призвали подняться хотя бы на четвертый этаж зданий или уйти на возвышенности.

      На Мауи, втором по величине острове архипелага, закрыли коммерческие гавани и отменили авиарейсы. На островах Мидуэй (атолл между Японией и Гавайями) волны достигли 1,8 метра.

      «Любая конструкция, которая ослабнет и ударит человека, может его снести. А при такой силе волны человек может легко утонуть», — предупредил местных жителей губернатор штата Гавайи Джош Грин.

      Из-за объявления о эвакуации на Большом острове — самом крупном острове Гавайев — возникли пробки, а на заправках в Гонолулу образовались длинные очереди. Волны на Мауи достигли 1,7 метра.

      «Вода поднимается. Это зловеще», — рассказала Би-би-си жительница Мауи Фелиша Джонсон. Она отправилась с мужем и двумя собаками в горы.

      Джонсон вспоминает, как два года назад город Лахайна пострадал от лесных пожаров.

      «Мы уже прошли через это с пожарами, и тогда не было предупреждения, и это был разрушительный опыт, — говорит она. — Теперь нас предупреждают заблаговременно, и если мы не эвакуируемся, это будет наша вина».

      Через несколько часов, впрочем, власти понизили уровень опасности цунами и разрешили эвакуированным жителям вернуться домой.

      Предупреждение о цунами прозвучало и на материковой части США. Так, в Крешент-Сити на севере Калифорнии (население — около 6 тыс. человек) жителей призвали избегать пляжей и водных путей. Волны уже достигли берегов штата.

      Другие страны

      На тихоокеанском побережье Колумбии власти объявили об эвакуации пляжей и прибрежных районов. Власти островных государств в Тихом океане — Фиджи, Самоа, Тонга, Микронезии, Соломоновых островов — предупредили местных жителей, чтобы те держались подальше от береговой линии и ознакомились с маршрутами эвакуации — но пока не стали призывать их покидать свои дома.

      Национальное управление океанических и атмосферных исследований США объявило угрозу цунами в Папуа — Новой Гвинее, на Соломоновых островах и Вануату. В Британской Колумбии — самой западной провинции Канады — жителей призвали держаться подальше от воды.

      Власти Индонезии объявили эвакуацию на острове Папуа. Была объявлена угроза цунами и в некоторых регионах Китая, включая Шанхай, но ее уже отменили.

      Американский Центр по предупреждению цунами говорит, что волны высотой 3 метра и более могут достичь Эквадора, северо-западных островов Гавайского архипелага и России.

      Волны высотой 1-3 метра возможны на побережье Чили, Коста-Рики, Гавайев, Японии и тихоокеанских островов. На остальных территориях, выходящих к Тихому океану, волны могут достичь одного метра. Среди них — Австралия, Мексика, Колумбия, Новая Зеландия, Тонга и Тайвань.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Новости русской службы Би-би-сиМонополия на интернет. Власти Кыргызстана решили ввести временное госуправление над международным интернет-трафикомЭто настоящая женщина? Модель, созданная ИИ для Vogue, провоцирует споры о стандартах красотыНа юго-западе Германии сошел с рельсов поезд, три человека погибли

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.