Угроза цунами: в Японии объявили об эвакуации 2 млн человек, на Гавайях волны выше метра

После мощного землетрясения у берегов Камчатки в нескольких странах была объявлена угроза цунами. В Японии около 2 млн человек получили рекомендацию эвакуироваться. На Гавайях жителей тоже призвали эвакуироваться, но через несколько часов разрешили им вернуться домой. Пока сообщений о разрушениях нет, но цунами может продолжаться больше суток.

Япония

Сразу после землетрясения у берегов Камчатки в Японии объявили угрозу цунами. Власти объявили эвакуацию почти 2 млн человек в более чем 220 муниципалитетах на побережье Тихого океана.

Сотрудники атомной электростанции в Фукусиме были эвакуированы. По словам представителей компании-оператора, в работе станции не зафиксировано никаких нарушений. В 2011 году на АЭС произошла авария, причиной которой как раз было сильное землетрясение и последовавшее за ним цунами.

Первые волны — высотой около 30 см — обрушились на Немуро, портовый город на северо-востоке острова Хоккайдо. В прибрежном районе Токио Харуми были зафиксированы волны высотой 20 см. Метеорологи предупредили, что волны могут достигнуть 3-4 метров, хотя пока самые высокие волны не превышают 1,3 метра.

«Мы ожидаем, что волны цунами останутся высокими как минимум в течение суток», — заявил представитель японского метеорологического агентства.

Власти страны говорят, что эвакуированные жители, возможно, не смогут вернуться в свои дома до конца дня. В прибрежных регионах приостановлено движение поездов, аэропорт Сендай в префектуре Мияги закрыт.

Компания Nissan приостановила работу на заводах в префектурах Канагава и Ибараки, а магазины, включая сеть Seven-Eleven, временно закрыли магазины на побережье, пишет Mainichi.

Одна женщина в Хоккайдо получила легкие травмы: она упала, спеша эвакуироваться. Ее доставили в больницу. О других пострадавших и разрушениях сообщений пока нет.

Asahi TV сообщило о гибели 58-летней женщины в префектуре Миэ: ее автомобиль сорвался с обрыва, когда она пыталась эвакуироваться. Официально власти о жертвах пока не сообщали.

В 1952 году, когда у берегов Камчатки было землетрясение магнитудой 8,2, волны цунами на побережье Тихого океана достигли 3 метров. Тогда затопленными оказались около 1200 домов.

Гавайи и материковая часть США

Угрозу цунами объявили и на Гавайях. Жителей прибрежных районов призвали подняться хотя бы на четвертый этаж зданий или уйти на возвышенности.

На Мауи, втором по величине острове архипелага, закрыли коммерческие гавани и отменили авиарейсы. На островах Мидуэй (атолл между Японией и Гавайями) волны достигли 1,8 метра.

«Любая конструкция, которая ослабнет и ударит человека, может его снести. А при такой силе волны человек может легко утонуть», — предупредил местных жителей губернатор штата Гавайи Джош Грин.

Из-за объявления о эвакуации на Большом острове — самом крупном острове Гавайев — возникли пробки, а на заправках в Гонолулу образовались длинные очереди. Волны на Мауи достигли 1,7 метра.

«Вода поднимается. Это зловеще», — рассказала Би-би-си жительница Мауи Фелиша Джонсон. Она отправилась с мужем и двумя собаками в горы.

Джонсон вспоминает, как два года назад город Лахайна пострадал от лесных пожаров.

«Мы уже прошли через это с пожарами, и тогда не было предупреждения, и это был разрушительный опыт, — говорит она. — Теперь нас предупреждают заблаговременно, и если мы не эвакуируемся, это будет наша вина».

Через несколько часов, впрочем, власти понизили уровень опасности цунами и разрешили эвакуированным жителям вернуться домой.

Предупреждение о цунами прозвучало и на материковой части США. Так, в Крешент-Сити на севере Калифорнии (население — около 6 тыс. человек) жителей призвали избегать пляжей и водных путей. Волны уже достигли берегов штата.

Другие страны

На тихоокеанском побережье Колумбии власти объявили об эвакуации пляжей и прибрежных районов. Власти островных государств в Тихом океане — Фиджи, Самоа, Тонга, Микронезии, Соломоновых островов — предупредили местных жителей, чтобы те держались подальше от береговой линии и ознакомились с маршрутами эвакуации — но пока не стали призывать их покидать свои дома.

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США объявило угрозу цунами в Папуа — Новой Гвинее, на Соломоновых островах и Вануату. В Британской Колумбии — самой западной провинции Канады — жителей призвали держаться подальше от воды.

Власти Индонезии объявили эвакуацию на острове Папуа. Была объявлена угроза цунами и в некоторых регионах Китая, включая Шанхай, но ее уже отменили.

Американский Центр по предупреждению цунами говорит, что волны высотой 3 метра и более могут достичь Эквадора, северо-западных островов Гавайского архипелага и России.

Волны высотой 1-3 метра возможны на побережье Чили, Коста-Рики, Гавайев, Японии и тихоокеанских островов. На остальных территориях, выходящих к Тихому океану, волны могут достичь одного метра. Среди них — Австралия, Мексика, Колумбия, Новая Зеландия, Тонга и Тайвань.

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