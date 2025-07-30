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    Началось извержение самого высокого вулкана Евразии после землетрясения на Камчатке

    Опубликовано:

    Вулкан Ключевская сопка
    Вулкан Ключевская сопка. Фото: t.me/kbgsras

    После землетрясения на Камчатке началось извержение вулкана Ключевская сопка. При этом путешественники не отменяют туры, желая понаблюдать за его активностью.

    В Telegram-канале Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН сообщили, что камеры, установленные на сейсмической станции, зафиксировали извержение Ключевской сопки.

    "Наблюдается сход раскаленной лавы по западному склону. Мощное свечение над вулканом, взрывы", - позже написали предварительную информацию по извержению.

    РИА Новости также пишет, что несколько туристических групп находятся в районе подножия вулканов на Камчатке, туроператоры строго соблюдают рекомендации МЧС.

    "В настоящее время в районе уже есть несколько туристических групп. Туроператоры строго соблюдают рекомендации МЧС и не допускают приближения туристов на небезопасное расстояние", - цитирует издание сообщение Российского союза туриндустрии.

    Отмечается, что Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки и является самым высоким действующим вулканом Евразии. Последний раз он извергался в апреле 2025 года.

    Напомним, землетрясение магнитудой 8,5 произошло в 161 км от побережья Камчатки. Оно стало одним из сильнейших в регионе за последние десятилетия.

    В Сахалинской области России, вдоль тихоокеанского побережья Японии от Хоккайдо до Вакаямы, на Гавайях и в некоторых районах Аляски объявлена угроза цунами.

    В Японии силой землетрясения на берег выбросило китов, им пытаются помочь специалисты. Также после события на Гавайи надвигается цунами, объявлена эвакуация, на дорогах образовались пробки.

    Также Русская служба Би-Би-Си писала, что в Японии около 2 млн человек получили рекомендацию эвакуироваться.

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