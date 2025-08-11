Генсек НАТО назвал возможный исход встречи Трампа и Путина

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что встреча президентов России и США может положить начало переговорам о территориях Украины, передает NUR.KZ со ссылкой на ABC News.

Как считает Рютте, вопросы контроля над оккупированными территориями "встанут на повестку дня" в том случае, если Трамп и Путин договорится о дальнейших мирных переговорах по ситуации в Украине. В таком случае вместе с территориями должны обсуждаться и гарантии безопасности для Украины, подчеркнул генсек НАТО.

Он предположил, что Киев де-факто может признать контроль Москвы над утраченными территориями, но без формального отказа от суверенитета над этими регионами.

"Когда речь пойдет о территориальном вопросе, о признании, возможно, в будущей сделке, что Россия де-факто контролирует часть территории Украины, это должно быть фактическое признание, а не политическое признание де-юре", — поделился Рютте.

Грядущая встреча Трампа и Путина станет показателем, действительно ли власти России настроены на достижение мира в Украине, считают в НАТО.

Напомним, ранее Русская служба Би-Би-Си писала, что на следующей неделе может состояться встреча Дональда Трампа и Владимира Путина, а затем - трехсторонняя встреча с участием президента Украины Владимира Зеленского.

Позже Москва и Вашингтон подтвердили, что на переговорах в Кремле удалось договориться о личной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

Место для переговоров уже выбрано, заявили в Кремле. Встреча состоится в пятницу, 15 августа, на Аляске.

Зеленский после заявления Дональда Трампа по поводу российско-американского саммита заявил, что Киев готов к переговорам, но "дарить свою землю" не будет.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.