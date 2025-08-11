Вице-президент США: Мы заканчиваем с финансированием войны в Украине
Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что США перестанут финансировать войну в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.
Вэнс заявил, что прямые переговоры Владимира Путина с Владимиром Зеленским едва ли будут продуктивными до их встречи с Дональдом Трампом.
"Мы, конечно, будем говорить с украинцами. Мы оставляем диалог открытым. Но принципиальным остается то, что именно президент Трамп должен заставить президента Путина и президента Зеленского сесть за стол переговоров, чтобы решить разногласия между ними", - заявил Вэнс.
Он признал, что обе стороны могут "остаться недовольными" тем, что им придется вести переговоры и идти на уступки, поскольку это единственный способ завершить конфликт. При этом Вэнс заявил, что США стремятся сделать эти условия приемлемыми для обеих стран.
Сейчас Вашингтон работает над организацией трехсторонней встречи с президентами США, Украины и России, рассказал Вэнс.
"Мы заканчиваем с финансированием войны в Украине. Мы хотим добиться мирного урегулирования этого вопроса", - добавил Вэнс.
В завершение он повторил тезис Трампа о том, что это "война Европы, а не США", а американцы уже "устали продолжать отправлять свои деньги на этот конфликт".
Напомним, в конце прошлой недели Кремль подтвердил, что Путин и Трамп проведут переговоры. Местом встречи выбрана Аляска.
В Кремле заявили, что президенты России и США сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования конфликта в Украине.
Зеленский после заявления Дональда Трампа по поводу российско-американского саммита заявил, что Киев готов к переговорам, но "дарить свою землю" не будет.
Между тем генсек НАТО Рютте назвал возможный исход встречи Путина и Трампа. Он считает, что Киев де-факто может признать контроль Москвы над утраченными территориями, но без формального отказа от суверенитета над этими регионами.
