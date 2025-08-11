Вице-президент США: Мы заканчиваем с финансированием войны в Украине

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью американскому телеканалу Fox News заявил, что США перестанут финансировать войну в Украине, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Вэнс заявил, что прямые переговоры Владимира Путина с Владимиром Зеленским едва ли будут продуктивными до их встречи с Дональдом Трампом.

"Мы, конечно, будем говорить с украинцами. Мы оставляем диалог открытым. Но принципиальным остается то, что именно президент Трамп должен заставить президента Путина и президента Зеленского сесть за стол переговоров, чтобы решить разногласия между ними", - заявил Вэнс.

Он признал, что обе стороны могут "остаться недовольными" тем, что им придется вести переговоры и идти на уступки, поскольку это единственный способ завершить конфликт. При этом Вэнс заявил, что США стремятся сделать эти условия приемлемыми для обеих стран.

Сейчас Вашингтон работает над организацией трехсторонней встречи с президентами США, Украины и России, рассказал Вэнс.

"Мы заканчиваем с финансированием войны в Украине. Мы хотим добиться мирного урегулирования этого вопроса", - добавил Вэнс.

В завершение он повторил тезис Трампа о том, что это "война Европы, а не США", а американцы уже "устали продолжать отправлять свои деньги на этот конфликт".

Напомним, в конце прошлой недели Кремль подтвердил, что Путин и Трамп проведут переговоры. Местом встречи выбрана Аляска.

В Кремле заявили, что президенты России и США сосредоточатся на обсуждении вариантов достижения долгосрочного мирного урегулирования конфликта в Украине.

Зеленский после заявления Дональда Трампа по поводу российско-американского саммита заявил, что Киев готов к переговорам, но "дарить свою землю" не будет.

Между тем генсек НАТО Рютте назвал возможный исход встречи Путина и Трампа. Он считает, что Киев де-факто может признать контроль Москвы над утраченными территориями, но без формального отказа от суверенитета над этими регионами.

