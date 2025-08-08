jitsu gif
    До 50 млн долларов предлагают власти США за информацию о президенте Венесуэле Мадуро

    Опубликовано:

    Николас Мадуро
    Николас Мадуро. Фото: Carolina Cabral / Getty Images

    США объявили об удвоении награды за информацию, которая приведет к аресту президента Венесуэлы Николаса Мадуро, передает NUR.KZ со ссылкой на генпрокурора США Пэм Бонди.

    Соответствующее объявление Бонди выложила на своей странице в соцсети Х.

    В ролике она заявила, что Мадуро использует "зарубежные террористические организации", чтобы в США попадали смертоносные наркотики и "насилие".

    "Он один из крупнейших торговцев наркотиками в мире и угроза нашей национальной безопасности. Поэтому мы увеличиваем вдвое награду за информацию, которая приведет к его аресту", — сообщила генеральный прокурор.

    РБК отмечает, что еще в 2020 году, то есть в первый срок президента Трампа, США обвинили Мадуро в наркотерроризме и сговоре с целью ввоза кокаина. За информацию, которая приведет к правосудию над венесуэльским президентом, тогда США предложили 15 млн долларов, затем сумму повысили до 25 млн.

    Трамп неоднократно называл Мадуро диктатором, а после вступления в должность в этом году отозвал разрешение на добычу и поставки венесуэльской нефти и начал массовую высылку венесуэльских мигрантов, в том числе, как утверждается, из числа участников преступных банд.

    Напомним, Николас Мадуро победил на выборах президента Венесуэлы в июле прошлого года. Оппозиция заявила, что результаты, как и на прошлых выборах в 2018 году, были подтасованы.

    После этого в стране начались массовые протесты. Сотни людей вышли на улицы. Вчера сообщалось, что, по данным правозащитников, в столкновениях протестующих с полицией и военными погибли как минимум 11 человек.

    Позже власти США заявили, что объявленные итоги выборов президента Венесуэлы не отражают "волю венесуэльского народа". Победителем в США считают лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутию.

    Осенью прошлого года сообщалось, что власти США конфисковали самолет Мадуро. В Венесуэле эти действия назвали пиратством.

    К слову, Мадуро находится у власти в Венесуэле с 2013 года.

