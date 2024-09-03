Власти США конфисковали самолет президента Венесуэлы

Власти Соединенных Штатов Америки изъяли и перегнали во Флориду самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро. В правительстве Венесуэлы уже отреагировали на инцидент.

О произошедшем сообщил телеканал CNN, ссылаясь на собственные источники.

По его данным, лайнер арестовали в Доминиканской Республике, где он находился в последние месяцы. Стоимость самолета оценивается в 13 млн долларов.

При этом причину, которая стала основанием для изъятия воздушного судна, источники не назвали.

Позже, как пишет РБК, в американском Минюсте подтвердили информацию о том, что судно доставлено в США. Как заявили в ведомстве, речь идет о Dassault Falcon 900EX.

Минюст считает, что он был незаконно приобретен через подставную фирму и вывезен из США для использования Николасом Мадуро и его соратниками.

Один из неназванных официальных лиц США заявил CNN, что конфискация — "сигнал для самых верхов" в Венесуэле.

"Изъятие самолета главы иностранного государства неслыханно для уголовных дел. Мы посылаем четкий сигнал о том, что никто не стоит выше закона, никто не находится вне досягаемости санкций США", — заявил собеседник телеканала.

В Венесуэле уже прокомментировали изъятие воздушного судна – правительство страны назвало действия США пиратством, пишет РИА Новости.

"Власти США в очередной раз совершили преступное действие, которое нельзя квалифицировать иначе как пиратство, незаконно конфисковали самолет, который использовался президентом республики, оправдывая свои действия принудительными мерами, которые они в одностороннем и незаконном порядке вводят по всему миру", — говорится в коммюнике, которое опубликовал в своем Telegram-канале министр коммуникаций, культуры и туризма Фредди Няньес.

Как отмечается в коммюнике, США уже не раз использовали свою экономическую и военную мощь для запугивания и давления на такие государства, как Доминиканская Республика, чтобы они стали "соучастниками преступлений Вашингтона".

"Это пример предполагаемого "порядка, основанного на правилах", который, игнорируя международное право, стремится установить право сильного, создать и безнаказанно навязать правила, соответствующие его интересам", — сказано в заявлении правительства Венесуэлы.

В боливарианской республике оставили за собой право предпринять любые юридические действия для возмещения ущерба, отметив, что это не единичный акт агрессии, а общая эскалация действий против переизбранного правительства.

Напомним, в конце июля в Венесуэле прошли выборы президента, победителем на которых был объявлен действующий глава государства Николас Мадуро. Оппозиция заявила, что результаты, как и на прошлых выборах в 2018 году, были подтасованы.

После этого в стране начались массовые протесты. Сотни людей вышли на улицы. Вчера сообщалось, что, по данным правозащитников, в столкновениях протестующих с полицией и военными погибли как минимум 11 человек.

Позже власти США заявили, что объявленные итоги выборов президента Венесуэлы не отражают "волю венесуэльского народа". Победителем в США считают лидера оппозиции Эдмундо Гонсалеса Уррутию.

Добавим, за время президентства Мадуро страна пережила существенные изменения, глубоко трансформировавшие венесуэльское общество. В их числе – массовая эмиграция, гиперинфляция и резкое падение добычи нефти.