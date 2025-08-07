Умер исполняющий обязанности президента Мьянмы, пришедший к власти после переворота

После продолжительной болезни скончался исполняющий обязанности президента Мьянмы Мьин Шве, который пришел к власти после военного переворота в феврале 2001 года. Ему было 74 года.

По данным Синьхуа, Мьин Шве скончался утром 7 августа. Об этом сообщил Совет национальный обороны и безопасности страны.

РБК, ссылаясь на данные военного информационного управления Мьянмы, пишет, что он умер в возрасте 74 лет в военном госпитале в столице страны Нейпьидо.

В июле прошлого года его отправили в отпуск по состоянию здоровья, а фактическим главой государства стал глава хунты, главнокомандующий Вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн.

С начала 2023 года Мьин Шве с трудом мог самостоятельно передвигаться и принимать пищу. Результаты анализов показали, что он страдает болезнью Паркинсона и "сопутствующими неврологическими расстройствами". Накануне представитель Национального совета обороны и безопасности генерал-майор Зо Мин Тун заявил, что и.о. президента находится в критическом состоянии.

Мьин Шве стал исполняющим обязанности президента 1 февраля 2021 года при спорных обстоятельствах после того, как военные захватили власть и арестовали бывшего президента Вин Мьинта вместе с высшим лидером Мьянмы Аун Сан Су Чжи.

Напомним, в 2021 году официальный представитель партии свергнутого лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи скончался в заключении после предполагаемых пыток.

Также сообщалось, что в этом году граждане трех стран оказались в трудовом рабстве в так называемом "золотом треугольнике" в Мьянме. Среди них и казахстанцы.

А 28 марта в Мьянме произошло сильное землетрясение - по данным Геологической службы США, магнитудой 7,7. Позже власти Мьянмы сообщили о 1644 погибших и 3408 пострадавших в результате разрушительных землетрясений, позже число жертв возросло до 2719 человек, еще более 4512 пострадали.

