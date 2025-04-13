Четверо казахстанцев оказались в рабстве в Мьянме, заявили в МИДе Узбекистана

Граждане трех стран оказались в трудовом рабстве в так называемом "золотом треугольнике" в Мьянме. Среди них и казахстанцы, передает NUR.KZ со ссылкой на ИА "Дуне" при МИД РУ.

Как пишет издание, в Генконсульство Узбекистана обратились граждане РУ, заявившие, что они стали жертвами торговли людьми в Мьянме.

"По их словам, они прибыли в Таиланд по предложению высокооплачиваемой работы в интернете, им был предоставлен бесплатный авиабилет из Узбекистана. Однако по прибытии в Таиланд обманным путем их нелегально переправили в Мьянму, где они оказались в руках преступных групп, занимающихся торговлей людьми.

Там их принуждали к работе в мошеннических колл-центрах. Отказ от выполнения незаконных действий сопровождался физическим насилием и угрозами. За их освобождение и возвращение на родину требовалась крупная денежная компенсация", - пишет издание.

Отмечается, что в такой ситуации оказались 8 граждан Кыргызстана и 4 гражданина Казахстана.

"Учитывая отсутствие дипломатического представительства Кыргызстана в Таиланде, дипломаты Узбекистана и Казахстана по просьбе кыргызской стороны оказали содействие в организации возвращения этих граждан на родину", - говорится в материале.

В итоге их всех освободили и передали дипломатам. 11 апреля при содействии дипломатических представительств Узбекистана и Казахстана в Таиланде 2 гражданина Узбекистана, 4 гражданина Казахстана и 7 граждан Кыргызстана были успешно репатриированы на родину.

Корреспондент NUR.KZ обратился за более подробной информацией в Министерство иностранных дел Казахстана.

Напомним, ранее в казахстанском МИДе сообщали, что с конца июня 2022 года участились случаи нахождения казахстанцев в трудовом рабстве на территории так называемого "золотого треугольника" Юго-Восточной Азии – Мьянма, Лаос и Таиланд.

Позже официальный представитель МИД РК Смадияров рассказывал, как двое казахстанцев спаслись из трудового рабства в "золотом треугольнике". Для их освобождения была проведена целая операция.

В прошлом году Смадияров сообщал, что при содействии посольства из трудового рабства на территории Мьянмы и Лаоса были освобождены 28 казахстанцев.

"Стоит отметить, что около 60 граждан Казахстана вернулись на родину своими силами, не обратившись в посольство. Согласно имеющейся информации, в настоящее время на территориях вышеуказанных стран в трудовом рабстве остаются около 100 наших граждан", – заявил он.