"С ним шутки плохи": в США обратились к России после угроз Трампа направить атомные подлодки
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Сенатор Линдси Грэм обратился к России после слов Дональда Трампа о том, что он приказал направить две атомные подлодки "в соответствующие регионы", передает NUR.KZ.
Американский сенатор Линдси Грэм в своем аккаунте в X сделал репост публикации Дональда Трампа. В ней Трамп, продолжая перепалку с заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым, сообщил, что направит две атомные подводные лодки "в соответствующие регионы".
Грэм также обратился к России, заявив, что Трамп "не Обама и не Байден".
"Моим друзьям в России: президент Трамп стремится к миру, а не к конфликту. Однако, пожалуйста, поймите, что он не Обама, не Байден, и с ним шутки плохи. Вы переигрываете", - написал Грэм.
Напомним, Трамп сделал данное заявление, "основываясь на заявлениях бывшего президента России Дмитрия Медведева". Он назвал слова Медведева "глупыми и подстрекательскими".
До этого Медведев опубликовал пост, в котором отреагировал на ультиматум Трампа по войне в Украине.
"Трамп играет с Россией в ультиматум: 50 дней или 10… Ему стоит помнить две вещи: Россия - это не Израиль и даже не Иран. Каждый новый ультиматум - это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной", - написал Медведев.
После этого Дональд Трамп назвал Дмитрия Медведева "несостоявшимся президентом" и посоветовал ему "следить за словами". Президент США добавил, что замглавы совета безопасности России "вступает на очень опасную территорию".
Еще раньше Дональд Трамп заявил, что ультиматум в отношении России для прекращения войны в Украине начинается с 29 июля. Также он высказался о Владимире Путине.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2271570-s-nim-shutki-plohi-v-ssha-obratilis-k-rossii-posle-ugroz-trampa-napravit-atomnye-podlodki/
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