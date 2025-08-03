"С ним шутки плохи": в США обратились к России после угроз Трампа направить атомные подлодки

Сенатор Линдси Грэм обратился к России после слов Дональда Трампа о том, что он приказал направить две атомные подлодки "в соответствующие регионы", передает NUR.KZ.

Американский сенатор Линдси Грэм в своем аккаунте в X сделал репост публикации Дональда Трампа. В ней Трамп, продолжая перепалку с заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым, сообщил, что направит две атомные подводные лодки "в соответствующие регионы".

Грэм также обратился к России, заявив, что Трамп "не Обама и не Байден".

"Моим друзьям в России: президент Трамп стремится к миру, а не к конфликту. Однако, пожалуйста, поймите, что он не Обама, не Байден, и с ним шутки плохи. Вы переигрываете", - написал Грэм.

Напомним, Трамп сделал данное заявление, "основываясь на заявлениях бывшего президента России Дмитрия Медведева". Он назвал слова Медведева "глупыми и подстрекательскими".

До этого Медведев опубликовал пост, в котором отреагировал на ультиматум Трампа по войне в Украине.

"Трамп играет с Россией в ультиматум: 50 дней или 10… Ему стоит помнить две вещи: Россия - это не Израиль и даже не Иран. Каждый новый ультиматум - это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной", - написал Медведев.

После этого Дональд Трамп назвал Дмитрия Медведева "несостоявшимся президентом" и посоветовал ему "следить за словами". Президент США добавил, что замглавы совета безопасности России "вступает на очень опасную территорию".

Еще раньше Дональд Трамп заявил, что ультиматум в отношении России для прекращения войны в Украине начинается с 29 июля. Также он высказался о Владимире Путине.

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