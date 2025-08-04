"Там, где им и положено быть": Трамп сообщил о размещении подлодок после конфликта с Медведевым

Президент США Дональд Трамп ответил на вопросы журналистов о размещении подводных лодок, которые он угрожал направить после перепалки с Дмитрием Медведевым, передает NUR.KZ со ссылкой на The Hill.

Общаясь с журналистами, Дональд Трамп высказался о размещении двух атомных подводных лодок вблизи России.

"Я уже сделал заявление, и ответ таков: они находятся в регионе, да, там, где им и положено быть", - сказал Трамп журналистам по пути обратно в Вашингтон, отвечая на вопрос, были ли уже развернуты подводные лодки.

Напомним, глава Совбеза России Дмитрий Медведев опубликовал пост, в котором отреагировал на ультиматум Трампа по войне в Украине.

"Трамп играет с Россией в ультиматум: 50 дней или 10… Ему стоит помнить две вещи: Россия - это не Израиль и даже не Иран. Каждый новый ультиматум - это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной", - написал Медведев.

Трамп назвал слова Медведева "глупыми и подстрекательскими". Кроме того, Трамп назвал Дмитрия Медведева "несостоявшимся президентом" и посоветовал ему "следить за словами". Президент США добавил, что замглавы совета безопасности России "вступает на очень опасную территорию".

Еще раньше Дональд Трамп заявил, что ультиматум в отношении России для прекращения войны в Украине начинается с 29 июля. Также он высказался о Владимире Путине.

Также сообщалось, что сенатор Линдси Грэм обратился к России после слов Дональда Трампа о том, что он приказал направить две атомные подлодки "в соответствующие регионы".

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