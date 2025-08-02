Трамп приказал направить две атомные подлодки в ответ на заявления Медведева
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Президент США Дональд Трамп, продолжая перепалку с заместителем председателя Совбеза России Дмитрием Медведевым, сообщил, что направит две атомные подводные лодки "в соответствующие регионы", передает NUR.KZ.
"Основываясь на крайне провокационных заявлениях бывшего президента России Дмитрия Медведева, который в настоящее время является заместителем председателя Совета Безопасности Российской Федерации, я отдал приказ разместить две атомные подводные лодки в соответствующих регионах на тот случай, если эти глупые и подстрекательские заявления являются чем-то большим. Слова очень важны и часто могут привести к непредвиденным последствиям, я надеюсь, что это не будет одним из таких случаев", - написал Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social.
Напомним, несколько дней назад Дмитрий Медведев, который сейчас занимает пост замглавы совета безопасности России, опубликовал в своем англоязычном аккаунте в соцсети X пост. В нем он отреагировал на ультиматум Трампа по войне в Украине.
"Трамп играет с Россией в ультиматум: 50 дней или 10… Ему стоит помнить две вещи: Россия - это не Израиль и даже не Иран. Каждый новый ультиматум - это угроза и шаг к войне. Не между Россией и Украиной, а с его собственной страной", - написал Медведев.
После чего Дональд Трамп назвал Дмитрия Медведева "несостоявшимся президентом" и посоветовал ему "следить за словами". Президент США добавил, что замглавы совета безопасности России "вступает на очень опасную территорию".
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2271501-tramp-prikazal-napravit-dve-atomnye-podlodki-v-otvet-na-zayavleniya-medvedeva/
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