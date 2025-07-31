"Нервная реакция грозного президента": Медведев ответил на угрозы Трампа
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В соцсетях произошла перепалка между заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым и президентом США Дональдом Трампом, передает NUR.KZ.
Сегодня мы писали, что Дональд Трамп назвал Дмитрия Медведева "несостоявшимся президентом" и посоветовал ему "следить за словами". Президент США также критически высказался об экономической ситуации в России и Индии.
Ответной реакции долго ждать не пришлось. Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале написал пост, посвященный Трампу.
"Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой.
А про "мертвую экономику" Индии и России и "заход на опасную территорию" - ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука", - ответил Медведев.
Напомним, накануне президент США Дональд Трамп написал в соцсети, что Индия будет платить тариф 25% с 1 августа, так как является крупнейшим покупателем энергоносителей у России.
До этого Дональд Трамп заявил, что ультиматум в отношении России для прекращения войны в Украине начинается с 29 июля. Также он высказался о Владимире Путине.
Еще раньше Трамп заявил, что дает России 10-12 дней для урегулирования конфликта в Украине. Он заявил, что "нет причин, чтобы ждать" 50 дней, которые он давал ранее. Позже об этом решении высказался президент Украины Владимир Зеленский.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2270877-nervnaya-reakciya-groznogo-prezidenta-medvedev-otvetil-na-ugrozy-trampa/
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