"Нервная реакция грозного президента": Медведев ответил на угрозы Трампа

В соцсетях произошла перепалка между заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым и президентом США Дональдом Трампом, передает NUR.KZ.

Сегодня мы писали, что Дональд Трамп назвал Дмитрия Медведева "несостоявшимся президентом" и посоветовал ему "следить за словами". Президент США также критически высказался об экономической ситуации в России и Индии.

Ответной реакции долго ждать не пришлось. Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале написал пост, посвященный Трампу.

"Если какие-то слова бывшего президента России вызывают столь нервную реакцию у целого столь грозного президента США, значит, Россия во всем права и продолжит идти своей дорогой.

А про "мертвую экономику" Индии и России и "заход на опасную территорию" - ну пусть вспомнит свои любимые фильмы про "ходячих мертвецов", а также то, как может быть опасна несуществующая в природе "мертвая рука", - ответил Медведев.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп написал в соцсети, что Индия будет платить тариф 25% с 1 августа, так как является крупнейшим покупателем энергоносителей у России.

До этого Дональд Трамп заявил, что ультиматум в отношении России для прекращения войны в Украине начинается с 29 июля. Также он высказался о Владимире Путине.

Еще раньше Трамп заявил, что дает России 10-12 дней для урегулирования конфликта в Украине. Он заявил, что "нет причин, чтобы ждать" 50 дней, которые он давал ранее. Позже об этом решении высказался президент Украины Владимир Зеленский.

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