30 человек погибли в Пекине из-за проливных дождей

Ливни вызвали наводнения в Китае: в Пекине погибли 30 человек, эвакуированы больше 80 тысяч. На севере страны из-за наводнений произошли сходы потоков с гор, в результате оползня погибли 8 человек.

Как пишет Синьхуа, об этом сообщили в Пекинском городском штабе по борьбе с наводнениями: в столичном районе Миюнь погибли 28 человек, в районе Яньцин - 2 человека.

По всему городу были эвакуированы 80 332 человека. Ливни повредили 31 участок дорог и привели к отключению электроэнергии в 136 деревнях.

Кроме того, на севере Китая также наводнения - в городах Чэндэ, Таншань, Ланфан и Циньхуандао. В 15 уездах провинции Хэбэй объявлены "красные" предупреждения в связи со сходом горных потоков, в 6 уездах - "оранжевые" предупреждения.

В результате схода горного оползня в этой провинции погибли 8 человек, еще 4 человека числятся пропавшими без вести.

Напомним, в конце июля на Китай обрушился тайфун, получивший название Випха. Со временем он ослабел и перешел в тропический шторм, сотни людей обратились за помощью.

Ранее в феврале в результате схода оползня в провинции Сычуань на юго-западе Китая погиб один человек, 28 пропали без вести и двое получили ранения.

В сентябре прошлого года из-за супертайфуна "Яги" в провинции Хайнань в Китае были эвакуированы более 400 тыс. человек.

До этого на город Хэцзэ в Китае обрушился мощный торнадо, кадры с которым облетели соцсети. По данным на тот момент, погибли 5 человек, более 80 пострадали.

Кроме того, в китайском городе Гуанчжоу ураган унес жизни по меньшей мере пяти человек, более 30 были ранены. Город захлестнуло торнадо с крупным градом - некоторые льдины достигали 5 сантиметров в диаметре.

А в китайском городе Шэньчжэнь был объявлен красный уровень опасности из-за сильного ливня. Власти эвакуировали 110 000 человек из провинции Гуандун.

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