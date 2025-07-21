Наводнения, поваленные деревья и поиски убежища: тайфун Випха обрушился на Китай
Опубликовано:
На Китай в минувшие выходные обрушился тайфун, получивший название Випха. Со временем он ослабел и перешел в тропический шторм, сотни людей обратились за помощью.
Как сообщает CNN, на Китай, особенно на Гонконг, обрушились ливни, вызванные тайфуном Випха. Более 200 человек были вынуждены искать временное убежище.
"По сравнению с предыдущими тайфунами, которые вызвали гораздо более масштабные разрушения, на этот раз последствия ограничились в основном поваленными деревьями и обрушенными строительными лесами", - сообщает издание.
По данным агентства "Синьхуа", государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухой Китая повысил уровень экстренного реагирования до третьего в южных провинциях Гуандун и Хайнань в связи с тайфуном Випха.
Кроме того, центральные органы власти отправили в провинции Гуандун и Хайнань партию гуманитарной помощи. Эти грузы включают 33 тыс. предметов, таких как раскладные кровати, одеяла и лампы.
По информации РИА Новости, в 34 временных убежища в разных районах Гонконга обратились 253 человека.
Зарегистрированы более 470 случаев падения деревьев и три подтвержденных случая наводнений, сообщений об оползнях пока не поступало.
Напомним, в сентябре прошлого года из-за супертайфуна "Яги" в провинции Хайнань в Китае эвакуированы более 400 тыс. человек.
До этого на город Хэцзэ в Китае обрушился мощный торнадо, кадры с которым облетели соцсети. По данным на тот момент, погибли 5 человек, более 80 пострадали.
Кроме того, в китайском городе Гуанчжоу ураган унес жизни по меньшей мере пяти человек, более 30 были ранены. Город захлестнуло торнадо с крупным градом - некоторые льдины достигали 5 сантиметров в диаметре.
А в китайском городе Шэньчжэнь был объявлен красный уровень опасности из-за сильного ливня. Власти эвакуировали 110 000 человек из провинции Гуандун.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2267259-navodneniya-povalennye-derevya-i-poiski-ubezhishcha-tayfun-vipha-obrushilsya-na-kitay/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах