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    Наводнения, поваленные деревья и поиски убежища: тайфун Випха обрушился на Китай

    Опубликовано:

    Тайфун Випха в Китае
    Тайфун Випха в Китае. Фото: Sun Qing/VCG via Getty Images

    На Китай в минувшие выходные обрушился тайфун, получивший название Випха. Со временем он ослабел и перешел в тропический шторм, сотни людей обратились за помощью.

    Как сообщает CNN, на Китай, особенно на Гонконг, обрушились ливни, вызванные тайфуном Випха. Более 200 человек были вынуждены искать временное убежище.

    "По сравнению с предыдущими тайфунами, которые вызвали гораздо более масштабные разрушения, на этот раз последствия ограничились в основном поваленными деревьями и обрушенными строительными лесами", - сообщает издание.

    По данным агентства "Синьхуа", государственный штаб по борьбе с наводнениями и засухой Китая повысил уровень экстренного реагирования до третьего в южных провинциях Гуандун и Хайнань в связи с тайфуном Випха.

    Кроме того, центральные органы власти отправили в провинции Гуандун и Хайнань партию гуманитарной помощи. Эти грузы включают 33 тыс. предметов, таких как раскладные кровати, одеяла и лампы.

    По информации РИА Новости, в 34 временных убежища в разных районах Гонконга обратились 253 человека.

    Зарегистрированы более 470 случаев падения деревьев и три подтвержденных случая наводнений, сообщений об оползнях пока не поступало.

    Напомним, в сентябре прошлого года из-за супертайфуна "Яги" в провинции Хайнань в Китае эвакуированы более 400 тыс. человек.

    До этого на город Хэцзэ в Китае обрушился мощный торнадо, кадры с которым облетели соцсети. По данным на тот момент, погибли 5 человек, более 80 пострадали.

    Кроме того, в китайском городе Гуанчжоу ураган унес жизни по меньшей мере пяти человек, более 30 были ранены. Город захлестнуло торнадо с крупным градом - некоторые льдины достигали 5 сантиметров в диаметре.

    А в китайском городе Шэньчжэнь был объявлен красный уровень опасности из-за сильного ливня. Власти эвакуировали 110 000 человек из провинции Гуандун.

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