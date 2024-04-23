Наводнения в Китае: объявлен красный уровень опасности в городе Шэньчжэнь

В китайском городе Шэньчжэнь был объявлен красный уровень опасности из-за сильного ливня, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство "Синьхуа".

По данным метеорологического бюро муниципалитета Шэньчжэня, во вторник ливень обрушился на районы Луоху, Наньшань, Футянь, Баоань, Гуанмин, Лунхуа и Лунган.

Совокупное количество осадков превысило 100 мм за три часа.

Людям рекомендовано принять меры предосторожности против сильных дождей и потенциального затопления городов, внезапных наводнений, оползней, селей и оседаний грунта, а также держаться подальше от низменных и подверженных наводнениям районов.

Из-за ливня задерживаются вылеты в Международном аэропорту Шэньчжэнь Баоань.

Как сообщает BBC, власти эвакуировали 110 000 человек в самой густонаселенной провинции Гуандун, частью которой является Шэньчжэн.

Напомним, вчера стало известно, что из-за сильных дождей, которые длились несколько дней, в южной провинции Гуандун в Китае происходят наводнения.

Несколько крупных рек вышли из берегов в Гуандуне. При этом в одной из них, что расположена на севере, по словам местных властей, вода может достигнуть пика, который бывает раз в 100 лет.

Между тем в МЧС Казахстана сегодня рассказали, что, по состоянию на утро понедельника, в свои дома уже вернулись больше 23 тыс. человек. Работы по ликвидации паводка и оказанию помощи населению продолжаются в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

В ЗКО уровень воды реки Жайык превысил критический уровень на 7 см, но опасности для Уральска нет, рассказали в областном ДЧС.

21 апреля представители Министерства по ЧС обратились к казахстанцам с призывом - граждан просят быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать меры безопасности в паводковый период.