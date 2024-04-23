Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Наводнения в Китае: объявлен красный уровень опасности в городе Шэньчжэнь

Опубликовано:

Дождь в городе Шэньчжэнь
Дождь в городе Шэньчжэнь. Фото: twitter.com/camera_module

В китайском городе Шэньчжэнь был объявлен красный уровень опасности из-за сильного ливня, передает NUR.KZ со ссылкой на агентство "Синьхуа".

По данным метеорологического бюро муниципалитета Шэньчжэня, во вторник ливень обрушился на районы Луоху, Наньшань, Футянь, Баоань, Гуанмин, Лунхуа и Лунган.

Совокупное количество осадков превысило 100 мм за три часа.

Людям рекомендовано принять меры предосторожности против сильных дождей и потенциального затопления городов, внезапных наводнений, оползней, селей и оседаний грунта, а также держаться подальше от низменных и подверженных наводнениям районов.

Из-за ливня задерживаются вылеты в Международном аэропорту Шэньчжэнь Баоань.

Как сообщает BBC, власти эвакуировали 110 000 человек в самой густонаселенной провинции Гуандун, частью которой является Шэньчжэн.

Напомним, вчера стало известно, что из-за сильных дождей, которые длились несколько дней, в южной провинции Гуандун в Китае происходят наводнения.

Несколько крупных рек вышли из берегов в Гуандуне. При этом в одной из них, что расположена на севере, по словам местных властей, вода может достигнуть пика, который бывает раз в 100 лет.

Между тем в МЧС Казахстана сегодня рассказали, что, по состоянию на утро понедельника, в свои дома уже вернулись больше 23 тыс. человек. Работы по ликвидации паводка и оказанию помощи населению продолжаются в Атырауской, Актюбинской, Акмолинской, Западно-Казахстанской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях.

В ЗКО уровень воды реки Жайык превысил критический уровень на 7 см, но опасности для Уральска нет, рассказали в областном ДЧС.

21 апреля представители Министерства по ЧС обратились к казахстанцам с призывом - граждан просят быть предельно внимательными, неукоснительно соблюдать меры безопасности в паводковый период.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2089706-krasnyy-uroven-trevogi-iz-za-silnogo-dozhdya-obyavlen-v-kitayskom-gorode-shenchzhen/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.