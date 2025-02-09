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Оползень сошел в Китае: один человек погиб и 28 числятся пропавшими (видео)

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Оползень в Китае
Оползень в Китае. Кадр из видео: youtube/@NOWnewscom

В результате схода оползня в провинции Сычуань на юго-западе Китая погиб один человек, 28 пропали без вести и двое получили ранения, передает NUR.KZ со ссылкой на "Синьхуа".

Сход оползня произошел утром в субботу в деревне Цзиньпин, которая расположена в уезде Цзюньлянь города Ибинь.

По данным издания, в провинции были мобилизованы 949 сотрудников вооруженной полиции, противопожарных служб, служб реагирования на чрезвычайные ситуации, а также транспортных, медицинских, телекоммуникационных и других служб для проведения спасательных работ или оказания им содействия.

"Для проведения спасательных работ на месте схода оползня было задействовано более 200 единиц специальной техники и спасательного оборудования, в том числе экскаваторы, пожарные машины и машины скорой помощи. Поисково-спасательные работы проводятся в 10 зонах сетки координат на месте происшествия.

В общей сложности 360 человек из 95 домохозяйств были эвакуированы. Также были созданы пункты временного расселения, в которых в настоящее время проживают 162 человека на основе домохозяйств", - отмечается в сообщении издания.

Годом ранее, в январе 2024 года, по меньшей мере 47 человек оказались в эпицентре оползня в провинции Юньнань на юго-западе Китая. Из-под сели и камней были извлечены восемь погибших, судьба остальных была неизвестна.

Осенью прошлого года в результате внезапных наводнений и оползней в центральной части Боснии и Герцеговины погибли по меньшей мере 18 человек. Некоторые города и деревни оказались отрезанными, многие дома затопило.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2219195-opolzen-soshel-v-kitae-odin-chelovek-pogib-i-28-chislyatsya-propavshimi-video/