Рамзан Кадыров едва не погиб во время отдыха в Турции: он в больнице
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Глава Чечни Рамзан Кадыров едва не утонул во время отдыха в турецком Бодруме. Прибывшие на вызов медики госпитализировали его, передает NUR.KZ со ссылкой на Haberler.
По данным издания, инцидент произошел в пятизвездочном отеле в районе Кайнар в Бодруме.
"По имеющимся данным, Рамзану Кадырову внезапно стало плохо после того, как он вошел в воду. Находившиеся поблизости сотрудники пляжа, заметив это, вызвали бригаду медиков", - говорится в материале.
В итоге мужчине оказали первую помощь и госпитализировали его.
Сейчас состояние главы Чеченской республики оценивается как стабильное, его жизни ничего не угрожает, говорится в материале.
Отметим, ранее в Сети не раз появлялись слухи о болезни или внезапной смерти Кадырова. Так, в январе этого года правительству Чечни пришлось объяснять внезапное исчезновение Кадырова. Тогда министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщал, что глава республики находится в отпуске.
До этого, в 2023 году, в Сети и СМИ появились слухи, что Кадыров тяжело болен. Сообщалось даже, что глава Чечни находится в коме. После этого Кадыров вышел на связь, записав видео с прогулки. А чуть более чем через неделю провел разговор с журналисткой Ксенией Собчак.
"Разговор опубликовать разрешил, я спросила несколько раз. Скриншот опубликовать тоже разрешил – тут тоже спросила несколько раз. Живой, здоровый, не нейросеть, очень энергично ел орешки кешью", – написала Ксения.
Тогда разбор ситуации вокруг слухов о состоянии главы Чечни приводила Русская Служба Би-Би-Си.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2268699-ramzan-kadyrov-edva-ne-pogib-vo-vremya-otdyha-v-turcii-on-v-bolnice/
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