"Живой, не нейросеть": Собчак поговорила по видео с Кадыровым на фоне слухов о его смерти

Российская журналистка Ксения Собчак по видеосвязи поговорила с главой Чечни Рамзаном Кадыровым на фоне слухов о его смерти. Об этом Собчак рассказала в своем Telegram-канале.

По словам самой журналистки, разговор длился 40 минут.

"Разговор опубликовать разрешил, я спросила несколько раз. Скриншот опубликовать тоже разрешил, тут тоже спросила несколько раз. Живой, здоровый, не нейросеть, очень энергично ел орешки кешью", - написала Ксения.

Основной темой беседы Собчак и Кадырова стало скандальное видео, которое Кадыров выложил у себя в Telegram-канале - на кадрах его 15-летний сын Адам избивает человека в СИЗО. Сам Кадыров заявил, что юноша избил задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля.

"Я ему (Журавелю - прим. ред.) ничего не делал, я законопослушный гражданин. Но потом я ушел из кабинета, а Адам там остался, я этого не заметил. Он у меня вообще сам себе на уме. Потом услышал крики, послал охранника своего разнимать их. Адам самостоятельный, темпераментный.

Я не помнил и не думал о том, что Адаму 15 лет, у меня три сына старших, я постоянно путаю их возраст (примечание от меня: Адам Кадыров - 15, Али - 16, Ахмат - 17)", - цитирует Ксения Кадырова.

Глава Чечни заявил, что решать дальнейшую судьбу его сына будет суд. Если суд вынесет обвинительный приговор, то Адам понесет наказание по всей строгости закона.

Ксения также сообщила, что Кадыров отказался давать ей интервью, поскольку не считает ее журналистом.

"Как гость могу в любой момент могу приехать в Чечню, все там со мной будет нормально. Про него можно писать что угодно, но про семью нельзя, это предупреждение", - добавила Собчак.

Напомним, с середины сентября СМИ, политики, анонимные источники и телеграм-каналы обсуждают состояние здоровья Кадырова. Некоторые СМИ писали, что Кадыров тяжело болен, другие - что он в коме, позже появились слухи о его смерти.

При этом его пресс-служба публиковала недатированные видео с прогулки Кадырова, а в Кремле заявляли, что не располагают информацией о состоянии главы Чечни.

Между тем Русская служба BBC подробно рассказывала, откуда пошли слухи о болезни и смерти Кадырова и кто был их первоисточником.

По информации издания РИА Новости, Рамзан Ахматович Кадыров родился 5 октября 1976 года в селении Центорой Курчалоевского района Чеченской Республики. Пост президента Чечни занял в апреле 2007 года.