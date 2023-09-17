Кадыров вышел на связь после слухов о своем здоровье, записав видео
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Ранее в Сети появилась информация о том, состояние Рамзана Кадырова ухудшилось, а сам он находится в коме. Однако сегодня по Сети разошлось видео с главой Чечни во время прогулки.
Несколько дней назад украинское издание Obozrevatel сообщило в Telegram, ссылаясь источник в чеченской диаспоре, что глава Чечни Рамзан Кадыров уже несколько дней находится в коме. Заявлялось, что российские врачи якобы не могут ему ничем помочь.
Вскоре эту информацию подтвердил представитель Главного управления разведки Украины Андрей Юсов в Telegram. Он сообщил, что глава Чечни находится в коме после ухудшения состояния здоровья.
Однако сегодня в официальном Telegram-канале Кадырова появилось видео с прогулки.
"Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит", – говорится в подписи к видео.
Напомним, в июле стало известно, что племянник Кадырова Якуб Закриев возглавил российскую "дочку" Danone после передачи акций Росимуществу.
По информации издания РИА Новости, Рамзан Ахматович Кадыров родился 5 октября 1976 года в селении Центорой Курчалоевского района Чеченской Республики. Пост президента Чечни занял в апреле 2007 года.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2036919-kadyrov-vyshel-na-svyaz-posle-sluhov-o-svoem-zdorove-zapisav-video/