Рамзан Кадыров болен? Что происходит с главой Чечни?

Последние несколько дней СМИ, политики, анонимные источники и телеграм-каналы обсуждают состояние здоровья бессменного главы Чечни и "верного пехотинца" президента Путина, Рамзана Кадырова. Предположения разные: одни говорят, что Кадыров в больнице, другие вообще заявляют, что он в коме, а его пресс-служба публикует не датированные видео прогулки в парке.

Почему пошли эти слухи?

Спекуляции и слухи на тему здоровья главы Чечни появились не вчера. Его состояние обсуждают последние несколько лет. Например, годы назад источники "Новой газеты" говорили о "серьезном заболевании, которое плохо поддается лечению, а в 30% случаев заканчивается летальным исходом".

Визуально это не было заметно: Рамзан Кадыров продолжал появляться на публике, выкладывал фото и видео. Иногда, правда, то стремительно набирал вес, то так же стремительно терял его, но этот факт сам по себе еще не говорит о том, что у него есть серьезные проблемы со здоровьем.

Но с конца прошлого года чеченские телеграм-каналы (как отмечала журналистка Елена Милашина, хорошо знакомая с ситуацией в Чечне, эти каналы тесно связаны между собой и администрируются одними и теми же людьми) начали распространять слухи о том, что ситуация может быть критической.

За последние месяцы к обсуждению присоединились украинские и российские блогеры, а также украинская разведка.

Новый виток этого обсуждения начался с поста чеченского телеграм-канала NIYSO – авторы написали, что Кадыров якобы впал в кому. В тот же день украинское издание "Обозреватель" выпустило заметку со ссылкой на источники "в чеченской диаспоре". Обычно так пишут о чеченцах, проживающих в Европе. Но абсолютное большинство в диаспоре не имеет доступа к такого рода информации и не может заявлять о подобном с полной степенью уверенности.

И тут к голосам "источников" присоединился представитель главного управления разведки украинского министерства обороны Андрей Юсов, который заявил, что, по его данным, глава Чечни находится "в тяжелом состоянии".

Что за "тяжелое состояние"?

Известный чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов, живущий за границей, уверял, что у Рамзана Кадырова могут быть проблемы с почками, поэтому лидер Чечни находится на диализе, который "не помогает".

"Не исключено, что это его последние дни", — написал Абдурахманов еще 1 июля.

В ответ Рамзан Кадыров и его двоюродный брат, депутат Госдумы Адам Делимханов, записали видеообращение. Запись, которая была опубликована 2 июля, явно была задумана как способ посмеяться над слухами, ведь и Делимханова какое-то время объявляли "погибшим".

Кадыров на видео комментирует "разные сплетни" и говорит: "Мы живем, потихоньку живем, хлеб жуем, если что. Интересная жизнь. И жизнь вообще интересной бывает, когда бывает короткой. Поэтому долго жить мы все равно не хотим. Коротко, но достойно будем жить".

Анестезиолог из Израиля Михаил Фремдерман обратил внимание на то, как выглядит правая кисть Кадырова в этом видео.

"Я посмотрел эти кадры в повторе и увеличении – вся правая кисть Кадырова исколота, там большая подкожная гематома. Это означает, что ему регулярно ставят капельницы. Обычно их ставят в кисть, когда другие места тоже исколоты. Это именно следы от капельницы, а не уколов (например, наркотиков) – от коротких уколов вены так не выглядят. По крайней мере, можно сделать вывод, что Кадыров находится на очень серьезной длительной внутривенной терапии. Это не диагноз, но свидетельство того, что Кадыров может быть крайне нездоров", – сказал он Би-би-си.

Адам Делимханов позже добавит, что Кадыров "полон здоровья и энергии, активно занимается спортом".

Самая популярная версия у тех, кто обсуждает эти слухи, – это проблема с почками. Правда, звучали предположения, что могли возникнуть и проблемы с сердцем. Бывший главный редактор закрытой радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов (в России объявлен иностранным агентом) утверждает, что Кадыров находится сейчас в одной из московских больниц.

"Типичная тяжелая почечная недостаточность. Поэтому необходим частый гемодиализ. Что, видимо, и происходит в ЦКБ (Центральной клинической больнице управделами президента РФ)", – пишет Венедиктов.

Что мы знаем на самом деле?

В этом году официально Кадыров уже трижды уходил в отпуск: в январе, в апреле (во время Рамадана) и в июле. Дата окончания отпуска не была указана.

21 февраля Рамзан Кадыров не появился на федеральном послании Владимира Путина в Москве, чем удивил журналистов. А 3 марта Путин внезапно "неофициально" встретился с сыном Кадырова, на тот момент 17-летним Ахматом, и поздравил его с предстоящим бракосочетанием – Ахмат Кадыров женился на следующий день после встречи с президентом.

Блогеры после этого начали подозревать, что эта встреча наполнена особым символизмом: уж очень она напомнила 2004 год, когда Рамзан Кадыров приехал в Кремль после того, как убили его отца. С этой встречи и началась эпоха Кадырова как политика.

Дети Рамзана Кадырова (и особенно старший – Ахмат) в последнее время стали действительно чаще фигурировать в официальных сообщениях, но вряд ли хоть кто-либо всерьез считает, что подросток всерьез будет претендовать на роль главы республики "в случае чего".

А что именно происходит с Кадыровым? В прошлом году собеседник Би-би-си, поддерживающий контакт с представителем чеченского правительства (вопрос безопасности не позволяет уточнить компетенцию этого человека) подтверждал, что у Кадырова действительно есть серьезное заболевание.

Российская журналистка Елена Милашина, из всех независимых журналистов обладающая, пожалуй, наиболее достоверной информацией, со ссылкой на свои источники писала: "Это заболевание является жизнеугрожающим, потому что может привести к недостаточности других органов, в первую очередь – почек и легких (отсюда тяжелейшая одышка). Болезнь эта сопровождается мучительными болевыми приступами, из-за которых человек не может спать. Не помогают даже сильные болеутоляющие, которые обычно прописывают онкобольным в терминальной стадии".

17 сентября в сети появилось видео, на котором Рамзан Кадыров гуляет в парке.

"Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит", – говорится в подписи к видеозаписи. Правда, на самом видео Кадыров никак не отвечает на слухи о своем здоровье, а говорит нечто абстрактное про пройденные несколько километров, пользу спорта и прослушивание Корана.

Дождливая погода на видео соответствует прогнозу в Грозном – около 16 градусов и осадки. "Агентство" предположило, что на записи видно здание, похожее на резиденцию главы Чечни в Грозном.

Издание проанализировало последние публикации и выяснило, что последнее видео, связанное с актуальными событиями, появилось 1 сентября. После этого публиковались и другие видео, но по ним невозможно было сказать, когда они были сняты.