В Чечне ответили на сообщения о "пропаже" Кадырова

Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале ответил на появившиеся в Сети сообщения о пропаже Кадырова, передает NUR.KZ.

Дудаев назвал "вбросами" от "вражеских Telegram-каналов, "недоброжелателей" и "провокаторов" распространяемые в интернете данные о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров после новогодних праздников пропал из информационного поля и не появляется на официальных мероприятиях.

Он добавил, что в Чечне к подобным "вбросам" уже привыкли.

По словам Дудаева, с начала года Кадыров "активно приступил к выполнению своей деятельности, держит все вопросы на личном контроле", а аспекты его работы "из открытой официальной части" публикуются на различных платформах.

При этом, по словам министра, с 13 января глава Чечни официально находится в отпуске. Соответствующее распоряжение опубликовано на его сайте.

Обязанности главы республики на этот период исполняет глава правительства Чечни Магомед Даудов.

Напомним, в 2023 году в Сети и СМИ появились слухи, что Кадыров тяжело болен. Сообщалось даже, что глава Чечни находится в коме. После этого Кадыров вышел на связь, записав видео с прогулки. А чуть более чем через неделю провел разговор с журналисткой Ксенией Собчак.

"Разговор опубликовать разрешил, я спросила несколько раз. Скриншот опубликовать тоже разрешил – тут тоже спросила несколько раз. Живой, здоровый, не нейросеть, очень энергично ел орешки кешью", – написала Ксения.

Тогда разбор ситуации вокруг слухов о состоянии главы Чечни приводила Русская Служба Би-Би-Си.