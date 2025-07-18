Словакия прекратила блокаду нового пакета санкций Евросоюза против России
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Словакия после долгой блокировки поддержала новый пакет санкций Евросоюза против России. Этому способствовали переговоры Фицо с главой Еврокомиссии, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.
Как заявил Фицо в своем видеообращении, на изменение позиции Братиславы повлияли переговоры с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен о гарантиях для Словакии в вопросе ожидаемого полного отказа ЕС от поставок газа из России.
При этом детали беседы с фон дер Ляйен словацкий премьер обнародовать не стал.
"На данном этапе продолжать блокировать 18-й пакет санкций уже контрпродуктивно. Все возможные варианты исчерпаны, и сохранение нашей позиции по блокированию может навредить нашим собственным интересам", - заявил Роберт Фицо.
Напомним, пару дней назад сообщалось, что страны Евросоюза не смогли принять очередной пакет санкций против России из-за вето, которое наложила на пакет Словакия. СМИ писали, что Словакия блокирует санкции не из-за его содержания, а для того, чтобы добиться уступок в связи с планом отказа Евросоюза от российских энергоносителей RePowerEU.
Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что Еврокомиссия предоставила Словакии "все, что она просила".
"Теперь мяч находится на поле Словакии, и мы должны довести эту сделку до конца", - заявляла Каллас.
Отмечалось также, что Евросоюз в рамках плана RePowerEU планирует полностью отказаться от газа и нефти из РФ до конца 2027 года, чтобы лишить Москву нефтегазовых доходов от европейского рынка и таким образом ослабить ее военную экономику.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2266302-slovakiya-prekratila-blokadu-novogo-paketa-sankciy-evrosoyuza-protiv-rossii/
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