Словакия прекратила блокаду нового пакета санкций Евросоюза против России

Словакия после долгой блокировки поддержала новый пакет санкций Евросоюза против России. Этому способствовали переговоры Фицо с главой Еврокомиссии, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Как заявил Фицо в своем видеообращении, на изменение позиции Братиславы повлияли переговоры с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен о гарантиях для Словакии в вопросе ожидаемого полного отказа ЕС от поставок газа из России.

При этом детали беседы с фон дер Ляйен словацкий премьер обнародовать не стал.

"На данном этапе продолжать блокировать 18-й пакет санкций уже контрпродуктивно. Все возможные варианты исчерпаны, и сохранение нашей позиции по блокированию может навредить нашим собственным интересам", - заявил Роберт Фицо.

Напомним, пару дней назад сообщалось, что страны Евросоюза не смогли принять очередной пакет санкций против России из-за вето, которое наложила на пакет Словакия. СМИ писали, что Словакия блокирует санкции не из-за его содержания, а для того, чтобы добиться уступок в связи с планом отказа Евросоюза от российских энергоносителей RePowerEU.

Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявляла, что Еврокомиссия предоставила Словакии "все, что она просила".

"Теперь мяч находится на поле Словакии, и мы должны довести эту сделку до конца", - заявляла Каллас.

Отмечалось также, что Евросоюз в рамках плана RePowerEU планирует полностью отказаться от газа и нефти из РФ до конца 2027 года, чтобы лишить Москву нефтегазовых доходов от европейского рынка и таким образом ослабить ее военную экономику.

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