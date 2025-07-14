Известного писателя Бориса Акунина заочно приговорили к 14 годам тюрьмы в России, в том числе за публичное оправдание терроризма, передает NUR.KZ со ссылкой на ТАСС.

По данным издания, суд признал писателя виновным в публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством России об иноагентах.

"Окончательно назначить Чхартишвили Григорию Шалвовичу (настоящее имя писателя - прим. ред.) 14 лет с отбыванием первых четырех лет в тюрьме, остального срока - в колонии строгого режима, со штрафом в размере 600 тыс. рублей, с запретом администрировать интернет-сайты на четыре года", - огласил судья приговор.

Напомним, также сегодня обвинение заочно запросило 18 лет лишения свободы писателю Борису Акунину за оправдание терроризма и другие преступления.

Как мы писали ранее, дело против Акунина возбудили после того, как пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров опубликовали записи двух разговоров с писателем. От имени президента Украины Владимира Зеленского и экс-министра культуры страны Александра Ткаченко они задавали Акунину вопросы о военном конфликте на Украине, финансовой помощи Киеву и атаках на цели на территории России.

Акунин назвал беседу провокацией и позже прокомментировал обвинения выдвинутые в его адрес обвинения.

Напомним, в декабре 2023 года сообщалось о том, что Росфинмониторинг внес писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) в перечень террористов и экстремистов. Следственный комитет завел на него дело по двум статьям УК - о "фейках" и "оправдании терроризма".

Позже стало известно, что Бориса Акунина объявили в розыск в России. В феврале прошлого года его заочно арестовали за фейки об армии.

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