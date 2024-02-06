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Суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина за фейки об армии

Опубликовано:

Борис Акунин
Борис Акунин. Фото: Sasha Mordovets/Getty Images

Постановлением Басманного районного суда города Москвы писателю Борису Акунину заочно избрана мера пресечения в виде ареста на 2 месяца, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Москвы.

"Постановлением Басманного районного суда города Москвы Чхартишвили Григорию Шалвовичу (настоящее имя писателя - прим.ред.) заочно избран арест на срок 2 месяца.

Срок ареста исчисляется с момента его фактического задержания, а в случае экстрадиции или депортации на территорию РФ - с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации", - говорится в сообщении в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Отмечается, что Акунин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьями "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма" и "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ".

Чхартишвили объявлен в международный розыск.

Как сообщается на сайте РИА Новости, беллетрист, востоковед, литературный критик и переводчик Борис Акунин (Чхартишвили Григорий Шалвович) родился 20 мая 1956 года в небольшом городке Зестафони (Грузия) в семье служащих.

В 1958 году семья переехала в Москву.

В 1973 году он окончил английскую школу № 36, в 1979 году - историко-филологическое отделение Института стран Азии и Африки (МГУ), где получил диплом историка-японоведа. После института занимался литературным переводом с японского и английского языков.

Помимо принесших ему известность романов и повестей из серии "Новый детектив" ("Приключения Эраста Фандорина"), Акунин создал серии "Провинциальный детектив" ("Приключения сестры Пелагии"), "Приключения магистра", "Жанры". Он - автор криминально-пародийного продолжения пьесы А.П. Чехова "Чайка" и цикла пародийной прозы "Сказки для идиотов", с 2001 года ведет книжную серию "Лекарство от скуки", автор монографии "Писатель и самоубийство".

Отмечается, что Борис Акунин является одним из наиболее читаемых и самых издаваемых авторов современной России.

Напомним, в декабре сообщалось о том, что Росфинмониторинг внес писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) в перечень террористов и экстремистов. Следственный комитет завел на него дело по двум статьям УК - о "фейках" и "оправдании терроризма".

Позже стало известно, что Бориса Акунина объявили в розыск в России.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2059388-sud-moskvy-zaochno-arestoval-pisatelya-borisa-akunina-za-feyki-ob-armii/

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