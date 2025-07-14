Писателя Бориса Акунина потребовали лишить свободы на 18 лет в России

Российского писателя Бориса Акунина предложили заочно приговорить к 18 годам заключения за оправдание терроризма, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

По данным издания, обвинение заочно запросило 18 лет лишения свободы писателю Борису Акунину за оправдание терроризма и другие преступления.

При этом, адвокат писателя заявил о невиновности Бориса Акунина, который признан в России иностранным агентом, а также внесен в перечень террористов и экстремистов. Он проходит обвиняемым по делу о публичном оправдании терроризма, содействии террористической деятельности и уклонении от исполнения обязанностей об иностранных агентах.

"Мой подзащитный невиновен, вина его не доказана", - сказал адвокат Олег Дубинин.

Как мы писали ранее, дело против Акунина возбудили после того, как пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров опубликовали записи двух разговоров с писателем. От имени президента Украины Владимира Зеленского и экс-министра культуры страны Александра Ткаченко они задавали Акунину вопросы о военном конфликте на Украине, финансовой помощи Киеву и атаках на цели на территории России.

Акунин назвал беседу провокацией и позже прокомментировал обвинения выдвинутые в его адрес обвинения.

Напомним, в декабре 2023 года сообщалось о том, что Росфинмониторинг внес писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) в перечень террористов и экстремистов. Следственный комитет завел на него дело по двум статьям УК - о "фейках" и "оправдании терроризма".

Позже стало известно, что Бориса Акунина объявили в розыск в России. В феврале прошлого года его заочно арестовали за фейки об армии.

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