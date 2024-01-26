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Писателя Бориса Акунина объявили в розыск в России

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Борис Акунин
Борис Акунин. Фото: Sasha Mordovets/Getty Images

МВД Российской Федерации объявило в розыск писателя Бориса Акунина, внесенного ранее в перечень террористов и экстремистов, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, информация об Акунине появилась в базе разыскиваемых МВД лиц.

Еще в декабре прошлого года сообщалось, что в отношении писателя возбуждено уголовное дело по двум статьям - о публичном оправдании терроризма и о фейках об армии. В Следственном комитете тогда сообщали, что планируют объявить Акунина в розыск.

Тогда же Росфинмониторинг внес писателя в перечень экстремистов и террористов. Внесенные в него люди лишаются возможности пользоваться банковскими услугами, в том числе открывать счета и использовать деньги на них. 

Ряд российских издательств объявил о прекращении продаж книг Акунина.

Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) — автор серии книг "Новый детектив" о приключениях Эраста Фандорина и "Истории Российского государства". В 2022-м "Литрес" назвал Акунина самым популярным автором.

Дело против него возбудили после того, как пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) опубликовали записи двух разговоров с писателем. От имени президента Украины Владимира Зеленского и экс-министра культуры страны Александра Ткаченко они задавали Акунину вопросы о военном конфликте на Украине, финансовой помощи Киеву и атаках на цели на территории России.

Акунин назвал беседу провокацией и позже прокомментировал обвинения выдвинутые в его адрес обвинения.

"Вроде бы мелкое событие, запрет книг, объявление какого-то там писателя террористом, на самом деле важная веха. Книг в России не запрещали с советских времен. Писателей не обвиняли в терроризме со времен Большого Террора.

Это не дурной сон, это происходит с Россией наяву, на самом деле. Берегите себя, не потеряйте себя, если вы в РФ. А если вы уехали, но вам очень тяжело на чужбине и вы подумываете вернуться — не возвращайтесь. Ночь будет становиться чернее и чернее. Но потом все-таки рассветет", — заявил Акунин.

Русская служба BBC писала, что Акунин ранее неоднократно публично выступал с осуждением российского вторжения в Украину. Писатель с 2014 года с семьей живет за границей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2057805-pisatelya-borisa-akunina-obyavili-v-rozysk-v-rossii/

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