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На Бориса Акунина завели дело сразу по двум статьям УК – о "фейках" и "оправдании терроризма"

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Борис Акунин
Борис Акунин. Фото: Sasha Mordovets/Getty Images

Росфинмониторинг в понедельник внес писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) в перечень террористов и экстремистов. Следственный комитет завел на него дело по двум статьям УК. Ранее от продажи его книг стали отказываться магазины.

Для фигурантов перечня государство ограничивает возможность финансовых операций: у попавших в список почти полностью блокируются все банковские счета. Они даже не могут получать зарплату и расходовать более 10 тысяч рублей в месяц. В реестр включают людей не только приговоренных по экстремистским и террористическим статьям УК РФ, но и подследственных.

О возбуждении уголовного дела против Чхартишвили (ранее он был объявлен «иноагентом») до внесения его имени в перечень террористов и экстремистов известно не было.

Позже в понедельник Следственный комитет России сообщил, что в отношении писателя возбуждено уголовное дело о публичном оправдании терроризма и о «фейках» об армии (ст. 205.2, ст. 207.3 УК РФ). В сообщении СКР сказано, что его планируют объявить в розыск.

«Вроде бы мелкое событие, запрет книг, объявление какого-то там писателя террористом, на самом деле важная веха. Книг в России не запрещали с советских времен. Писателей не обвиняли в терроризме со времен Большого Террора. Это не дурной сон, это происходит с Россией наяву, на самом деле. Берегите себя, не потеряйте себя, если вы в РФ. А если вы уехали, но вам очень тяжело на чужбине и вы подумываете вернуться — не возвращайтесь. Ночь будет становиться чернее и чернее. Но потом все-таки рассветет», — так прокомментировал новость сам Борис Акунин.

На прошлой неделе издательство АСТ объявило о том, что приостанавливает распространение книг Акунина и Дмитрия Быкова (в реестре «иноагентов»).

О прекращении продаж книг Акунина и Быкова также объявили сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» и сервис цифровых книг «Литрес». В «Читай-городе» решение о приостановке продаж книг двух писателей объяснили их «недавними высказываниями, которые получили широкую огласку в СМИ». О каких именно высказываниях идет речь, неизвестно.

Что будет с книгами Акунина в России?

Хранение книг Акунина пока еще остается законным, отмечают эксперты. Как пишет адвокат проекта «Первый отдел» Евгений Смирнов, согласно закону о противодействии экстремистской деятельности, запрещается распространение только тех материалов, которые включены в реестр «экстремистских».

«Никакие книги, написанные Борисом Акуниным, а также фильмы и сериалы, которые сняты по его романам или сценариям в этот реестр не внесены. Если художественные произведения начнут пропадать из книжных магазинов и стримингов — это будет инициатива этих книжных и этих стриминговых платформ. Читать в метро книги о Фандорине тоже не запрещено», — пояснил Смирнов.

«Я помогал, помогаю и буду помогать украинцам»

Издательство АСТ в объявлении о прекращении продаж книг Акунина и Быкова ссылалось на «публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс».

Судя по всему, имелась в виду история с провластными пранкерами Лексусом (Алексеем Столяровым) и Вованом (Владимиром Кузнецовым), которые обманом связались с Акуниным и Быковым и позже опубликовали отрывки из разговоров с писателями.

Пранкеры говорили с Акуниным якобы от имени президента Украины Владимира Зеленского и бывшего министра культуры страны Александра Ткаченко.

В одном из отрывков, которые без контекста опубликовали прокремлевские пранкеры, Акунин якобы говорит, что с пониманием относится к позиции «хороший русский — мертвый русский».

Позже Акунин в «Фейсбуке» назвал действия пранкеров провокацией.

«Про то, что я якобы согласен с тезисом „хороший русский — мертвый русский“, разумеется, брехня. Как принято у этой шушеры, они что-то в моих словах отрезали, что-то намухлевали, что-то перекомпоновали», — отметил Борис Акунин.

В разговоре с пранкерами, если судить по опубликованным отрывкам, Акунин выразил готовность оказывать поддержку Украине.

«Я думаю, что и все другие деятели российской культуры, которые выступают против путинской диктатуры, с удовольствием вам помогут и примут участие», — говорил, в частности, Акунин. Эта фраза широко разошлась в соцсетях.

Писатель позже прокомментировал это высказывание так: «Я помогал, помогаю и буду помогать украинцам».

Быков в разговоре с пранкерами произнес фразу, возмутившую сторонников вторжения в Украину. Ее в частности цитировало и государственное агентство ТАСС.

«Конечно, когда убивают русских, мне обидно. Но претензий к вам у меня нет, как у меня нет претензий к Израилю насчет Газы», — сказал писатель.

Быков и Акунин ранее неоднократно публично выступали с осуждением российского вторжения в Украину. Борис Акунин с 2014 года с семьей живет за границей.

Борис Акунин сам сообщал, что несколько театров — Российский академический молодежный театр (РАМТ) в Москве и Александринский театр в Санкт-Петербурге — убрали его имя с афиш спектаклей по его произведениям.

Летом прошлого года издательство «Захаров» сообщило, что московский магазин «Молодая гвардия» снял с продажи книги писателя Бориса Акунина. В ответ издательство отозвало из магазина все свои книги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2051370-na-borisa-akunina-zaveli-delo-srazu-po-dvum-statyam-uk-o-feykah-i-opravdanii-terrorizma/

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