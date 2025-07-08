Встреча Трампа с Нетаньяху: Израиль хочет сохранить контроль в Газе и переселить палестинцев

Вопрос переселения палестинцев из Сектора Газа вновь обсуждался на встрече израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху с президентом США Дональдом Трампом в понедельник. Как сказал Нетаньяху, США и Израиль работают с другими странами, которые обеспечат палестинцам "лучшее будущее", намекнув, что жителям Газы ничто не мешает переехать в соседние страны.

Трамп впервые высказал радикальное предложение о переселении в феврале этого года, чем вызвал протесты в арабском мире. Тогда Трамп заявил, что США «возьмут под контроль» Газу и построят там «Ривьеру Ближнего Востока». Продолжающаяся война в Газе и недавний 12-дневний конфликт Ирана с Израилем пока поставили эти планы на паузу.

Израиль и ХАМАС именно в эти дни в очередной раз пытаются договориться о перемирии.

«Я не думаю, что есть какие-то препятствия. Я думаю, что все идет очень хорошо», — ответил Трамп на вопрос журналистов, что мешает заключению мирного соглашения.

А Нетаньяху заявил, что номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира (чего президент США давно и настойчиво добивается) и вручил ему копию письма, направленного в Нобелевский комитет.

Третья встреча Трампа и Нетаньяху произошла чуть более двух недель после того, как президент США отдал приказ о бомбардировке иранских ядерных объектов, после чего он же объявил о перемирии в войне.

Переселение палестинцев

Вашингтон на протяжении десятилетий поддерживал политику двух государств, предусматривавшую создание государства для палестинцев на оккупированных Израилем Западном берегу и в секторе Газа.

Когда Трампа спросили, возможно ли такое решение, он ответил: «Я не знаю» и переадресовал вопрос Нетаньяху.

«Если люди хотят остаться, они могут остаться, но, если они хотят уехать, они должны иметь возможность уехать, — сказал Нетаньяху. — Мы очень тесно сотрудничаем с Соединенными Штатами в поиске стран, которые будут стремиться реализовать то, о чем они всегда говорили — что они хотят предоставить палестинцам лучшее будущее. Я думаю, что мы близки к тому, чтобы найти несколько стран».

«Я считаю, что палестинцы должны иметь все полномочия для самоуправления, но не должны иметь никаких полномочий, которые могли бы угрожать нам, — продолжил израильский премьер. — Это означает, что суверенная власть, такая как обеспечение общей безопасности, всегда будет оставаться в наших руках».

«Теперь люди скажут, что это не полноценное государство, что это не государство. Нам все равно», — сказал Нетаньяху.

Радикальная идея Трампа переселить палестинцев и захватить сектор Газа с целью превратить его в «Ближневосточную Ривьеру» не понравилась ни жителям Газы, ни правозащитным организациям, осудившим план и приравнявшим его к этнической чистке.

Переговоры с ХАМАС

Накануне встречи с Нетаньяху Трамп высказал предположение, что сделка между Израилем и ХАМАС может быть достигнута на этой неделе, а сам Нетаньяху, отправляясь в Вашингтон, заявил, что его переговоры с Трампом могут помочь продвинуть проходящие в Катаре переговоры.

На прошлой неделе Трамп заявил журналистам, что будет «очень тверд» с Нетаньяху по вопросу необходимости скорейшего достижения соглашения по Газе и что израильский лидер также хочет положить конец войне.

Нетаньяху намекнул, что готов расширить Авраамские соглашения, нормализовавшие отношения Израиля с несколькими странами региона.

В ходе встречи Трамп также выразил уверенность в том, что ХАМАС готов положить конец конфликту в Газе, длящемуся уже почти два года.

«Они хотят встретиться и хотят перемирия», — сказал Трамп журналистам в Белом доме, когда его спросили, не помешают ли столкновения с участием израильских солдат переговорам.

При этом очередной раунд непрямых переговоров Израиля и ХАМАС, состоявшийся накануне в Катаре, опять не принес ощутимых результатов. Переговоры начались в воскресенье в Дохе, где представители сторон заседали в разных комнатах одного здания. В понедельник посредники провели еще один раунд, и, как сообщили Reuters палестинские источники, переговоры должны были возобновиться вечером.

Однако агентство AFP сообщает со ссылкой на палестинского чиновника, знакомого с ходом переговоров, что они завершились «без прорыва». К переговорам на этой неделе должен был подключиться и специальный посланник Трампа Стив Уиткофф, с которым Нетаньяху встретился до ужина с Трампом.

Предложение США, принятое Нетаньяху, включает 60-дневное перемирие, в течение которого ХАМАС освободит 10 живых заложников и передаст несколько тел в обмен на палестинцев, задержанных Израилем, сообщили ранее AFP два палестинских источника.

ХАМАС также выдвинул определенные условия для вывода израильских войск, гарантии невозобновления боевых действий во время переговоров и возобновления системы распределения гуманитарной помощи под эгидой ООН — сейчас она распределяется «Гуманитарным фондом Газы», организацией, созданной Израилем при поддержке США и постоянно критикуемой гуманитарными организациями за неспособность предоставить помощь палестинцам в нужных объемах.

Израиль заявляет, что таким образом не допускает попадания помощи в руки боевиков ХАМАС.

Отношения с Ираном

В ходе встречи Трамп также заявил, что его администрация проведет встречу с Ираном. «Мы запланировали переговоры с Ираном, и они хотят говорить. Они получили серьезный удар», — сказал он.

Посланник Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф затем сообщил, что встреча состоится в течение следующей недели. Трамп заявил, что хотел бы в какой-то момент снять санкции с Ирана.

«Я бы очень хотел в нужное время снять эти санкции и дать им шанс на восстановление, — сказал Трамп на ужине с Нетаньяху. — Потому что я хотел бы, чтобы Иран восстановился мирным путем, а не размахивал лозунгами „Смерть Америке, смерть США, смерть Израилю", как они делали раньше».

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил в опубликованном в понедельник интервью, что, по его мнению, Иран может урегулировать свои разногласия с США путем диалога.

В течение последних месяцев спецпосланник Трампа Стив Уиткофф провел пять раундов переговоров с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи, стремясь достичь соглашения, которое заменило бы ядерную сделку 2015 года, из которой США вышли во время первого срока Трампа. Однако договориться пока не удалось, а после начала войны Ирана с Израилем переговоры Тегерана с Вашингтоном прервались.

«Нобель» для Трампа

Нетаньяху также сообщил Трампу, что номинировал его на Нобелевскую премию мира

«Он строит мир прямо сейчас, — сказал Нетаньяху журналистам в начале ужина с Трампом. — Я хочу представить вам, господин президент, письмо, которое я направил в Нобелевский комитет».

«От вас это особенно значимо», — ответил Трамп.

В своем письме Норвежскому Нобелевскому комитету от 1 июля Нетаньяху пишет, что усилия Трампа «привели к радикальным изменениям и создали новые возможности для расширения круга мира и нормализации». Израильский премьер сослался на Авраамские соглашения, в рамках которых Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн официально установили отношения с Израилем во время первого президентского срока Трампа.

Трамп давно выражал раздражение по поводу того, что его предшественник на первом сроке, Барак Обама, получил Нобелевскую премию в 2009 году — по меньшей мере спорное решение, после которого Обама увеличил количество американских войск в Афганистане.

Нетаньяху — не первый иностранный лидер, выдвинувший кандидатуру Трампа, который давно мечтает о Нобелевской премии. В июне Пакистан заявил, что выдвинет кандидатуру американского лидера, в очередной раз показав, что иностранные лидеры понимают: лучший способ добиться желаемого — это осыпать его похвалами, отмечает Bloomberg.

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