Ангела Меркель. Фото: Getty Images/ Sean Gallup / Staff

Экс-глава правительства ФРГ Ангела Меркель отказалась от должности в ООН. Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш направил письмо бывшему канцлеру Германии, в котором попросил ее возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам.

Информацию об отказе от должности подтвердили в бюро экс-главы правительства, пишет ТАСС со ссылкой на агентство DPA.

Сообщается, что Меркель провела телефонный разговор с генсеком, поблагодарила его, но сказала, что не примет предложение.

Напомним, что Ангела Меркель в течение 16 лет возглавляла правительство Германии. В конце 2021 года он покинула пост. Также мы писали, что для церемонии прощания Меркель выбрала песню в стиле панк-рока.

Недавно стало известно, генсек ООН предложил Меркель возглавить консультативный орган высокого уровня по глобальным общественным благам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1952003-merkel-otkazalas-ot-dolzhnosti-v-oon/