Россия единственной в мире признала Исламский Эмират Афганистан

Россия официально признала Исламский Эмират Афганистан, заявил спецпредставитель президента по Афганистану Замир Кабулов, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Позже МИД Афганистана сообщил в социальной сети Х, что посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов официально объявил о решении правительства России признать Исламский Эмират Афганистан.

Позже над посольством Афганистана в Москве впервые вывесили государственный флаг Исламского Эмирата Афганистан, который был утвержден после прихода к власти талибов в 2021 году.

На белом полотне чёрными чернилами каллиграфически написана шахада — свидетельство единобожия и признания пророческой миссии Мухаммеда.

Издание поясняет, что после прихода к власти летом 2021 года талибы сменили официальное название страны с Исламской республики на Исламский Эмират Афганистан и вернули флаг, который уже был государственным символом с 1996 по 2001 год, во время первого периода их правления.

До этого момента на здании посольства в Москве висел черно-красно-зеленый флаг республики, несмотря на то, что страну представлял временный поверенный, назначенный правительством талибов.