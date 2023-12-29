Казахстан исключает Талибан из списка запрещенных организаций
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Казахстан исключает Талибан из списка запрещенных организаций. В пресс-службе МИД РК пояснили, почему было принято такое решение, передает NUR.KZ.
Подробности рассказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.
Он подчеркнул, что Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в РК террористических организаций в целях его актуализации.
"В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него "Движения Талибан" в соответствии с практикой ООН. Так, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, "Движение Талибан" не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических", - пояснил он.
Отметим, что разговоры о признании Талибана Казахстаном поднимали ранее - в преддверии казахстанско-афганского форума, который прошел в августе 2023 года, соответствующий вопрос задали представителям МИД РК.
Подчеркивалось, что вопрос об исключении Талибана из списка запрещенных организаций в Казахстане должен координироваться с международным сообществом.
Стоит отметить, что Казахстан оказал помощь Афганистану, где в октябре уходящего года произошли землетрясения. На помощь афганскому народу пришли спасатели из Казахстана. Также в страну была направлена гуманитарная помощь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2053249-kazahstan-isklyuchaet-taliban-iz-spiska-zapreschennyh-organizatsiy/