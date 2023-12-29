Казахстан исключает Талибан из списка запрещенных организаций. В пресс-службе МИД РК пояснили, почему было принято такое решение, передает NUR.KZ.

Подробности рассказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

Он подчеркнул, что Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в РК террористических организаций в целях его актуализации.

"В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него "Движения Талибан" в соответствии с практикой ООН. Так, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, "Движение Талибан" не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических", - пояснил он.

Отметим, что разговоры о признании Талибана Казахстаном поднимали ранее - в преддверии казахстанско-афганского форума, который прошел в августе 2023 года, соответствующий вопрос задали представителям МИД РК.

Подчеркивалось, что вопрос об исключении Талибана из списка запрещенных организаций в Казахстане должен координироваться с международным сообществом.

Стоит отметить, что Казахстан оказал помощь Афганистану, где в октябре уходящего года произошли землетрясения. На помощь афганскому народу пришли спасатели из Казахстана. Также в страну была направлена гуманитарная помощь.