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Токаев пояснил, почему Казахстан вывел режим талибов из террористического списка

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Касым-Жомарт Токаев со спикерами палат парламентов стран ОДКБ
Касым-Жомарт Токаев со спикерами палат парламентов стран ОДКБ. Фото: Акорда

Сегодня Касым-Жомарт Токаев на встрече со спикерами палат парламентов стран ОДКБ высказался о ситуации в Афганистане и сотрудничестве с этой страной, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Глава государства отдельно остановился на ситуации в Афганистане. По его мнению, одной из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана в межрегиональные связи.

"Казахстан вывел режим талибов из террористического списка, исходя при этом из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором", – сказал он.

Отмечая важность скоординированной позиции стран ОДКБ в данном вопросе, Президент призвал поддержать инициативу Казахстана по созданию в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Напомним, в конце прошлого года стало известно о том, что Казахстан исключает "Талибан" из списка запрещенных организаций.

В МИД РК тогда пояснили, что Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в РК террористических организаций в целях его актуализации.

В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него "Движения Талибан" в соответствии с практикой ООН. Так, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, "Движение Талибан" не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических, пояснили в ведомстве.

В феврале этого года Касым-Жомарт Токаев выступил перед членами Консультативного Совета Катара, где, в частности, высказался об исключении Казахстаном "Талибана" из списка террористических организаций.

Президент тогда отметил, что устойчивое развитие многогранного партнерства с Катаром напрямую зависит от безопасности и стабильности в регионе, в том числе в Афганистане. Общей целью Токаев называл предотвращение гуманитарной и экономической деградации в этой стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2111331-tokaev-poyasnil-pochemu-kazahstan-vyvel-rezhim-talibov-iz-terroristicheskogo-spiska/

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