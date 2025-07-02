Лукашенко помиловал 16 осужденных, в том числе экстремистов
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии Дня независимости республики помиловал 16 осужденных, в том числе за экстремизм, передает "БелТА".
Лукашенко были удовлетворены ходатайства о помиловании 16 осужденных, совершивших различные преступления, в том числе экстремистской направленности, отмечает издание.
Среди помилованных восемь женщин и восемь мужчин.
Как пишет издание, трое из них старше 50 лет. Двое имеют хронические заболевания, один является инвалидом.
Кроме того, у девяти осужденных есть несовершеннолетние дети.
Все они раскаялись в содеянном и взяли на себя обязательство не нарушать закон.
Стоит отметить, что недавно президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании 14 осужденных, в том числе Сергея Тихановского.
В 2021 году в Беларуси суд вынес приговор мужу Светланы Тихановской. Сергея Тихановского обвиняли в организации беспорядков, разжигании социальной вражды и воспрепятствовании работе ЦИК. Его приговорили к 18 годам тюрьмы. Светлана Тихановская была оппонентом президента Беларуси в августе 2020 года.
После освобождения политика Светлана и Сергей Тихановские выступили на пресс-конференции в Литве.
Также напомним, что в марте этого года Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Беларуси.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2261649-lukashenko-pomiloval-16-osuzhdennyh-v-tom-chisle-ekstremistov/
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