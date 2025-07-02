Лукашенко помиловал 16 осужденных, в том числе экстремистов

Президент Беларуси Александр Лукашенко в преддверии Дня независимости республики помиловал 16 осужденных, в том числе за экстремизм, передает "БелТА".

Лукашенко были удовлетворены ходатайства о помиловании 16 осужденных, совершивших различные преступления, в том числе экстремистской направленности, отмечает издание.

Среди помилованных восемь женщин и восемь мужчин.

Как пишет издание, трое из них старше 50 лет. Двое имеют хронические заболевания, один является инвалидом.

Кроме того, у девяти осужденных есть несовершеннолетние дети.

Все они раскаялись в содеянном и взяли на себя обязательство не нарушать закон.

Стоит отметить, что недавно президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании 14 осужденных, в том числе Сергея Тихановского.

В 2021 году в Беларуси суд вынес приговор мужу Светланы Тихановской. Сергея Тихановского обвиняли в организации беспорядков, разжигании социальной вражды и воспрепятствовании работе ЦИК. Его приговорили к 18 годам тюрьмы. Светлана Тихановская была оппонентом президента Беларуси в августе 2020 года.

После освобождения политика Светлана и Сергей Тихановские выступили на пресс-конференции в Литве.

Также напомним, что в марте этого года Лукашенко в седьмой раз вступил в должность президента Беларуси.