Лукашенко освободил мужа своего оппонента Светланы Тихановской
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Президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании 14 осужденных, в том числе Сергея Тихановского, передает NUR.KZ со ссылкой на БелТА.
Лукашенко помиловал 14 осужденных, в том числе Сергея Тихановского. Данную информацию подтвердила пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт.
"В основном это иностранцы: 2 гражданина Японии, 3 гражданина Польши, 2 - Латвии, а также граждане Эстонии, Швеции и США. В списке и несколько белорусов. Это лица, осужденные за экстремистскую и террористическую деятельность.
Сергей Тихановский в том числе. Решение об освобождении Тихановского было принято президентом исключительно из гуманных соображений, с целью воссоединения семьи", - заявила пресс-секретарь.
Отметим, в 2021 году в Беларуси суд вынес приговор мужу Светланы Тихановской. Сергея Тихановского обвиняли в организации беспорядков, разжигании социальной вражды и воспрепятствовании работе ЦИК. Его приговорили к 18 годам тюрьмы.
Светлана Тихановская была оппонентом президента Беларуси в августе 2020 года. Тогда Александр Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов избирателей, а его оппонент Светлана Тихановская - 10,1%.
После объявления результатов выборов, в Беларуси начались массовые акции протеста, которые продолжались несколько месяцев.
Супруга Тихановского после президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко, покинула Беларусь. Экс-кандидата в президенты позже объявили в розыск, в том числе в России.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2258157-lukashenko-osvobodil-muzha-svoego-opponenta-svetlany-tihanovskoy/
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