Мужа Тихановской приговорили к 18 годам тюрьмы

Сергей Тихановский. Фото: vk.com/strana_888

Белорусский суд вынес приговор мужу Светланы Тихановской. Сергея Тихановского обвиняли в организации беспорядков, разжигании социальной вражды и воспрепятствовании работе ЦИК.

Гомельский областной суд приговорил оппозиционера к 18 годам тюрьмы. Приговор был вынесен на выездном заседании в следственном изоляторе, пишет РБК.

Тихановский — известный белорусский видеоблогер и автор проекта "Страна для жизни". Он объявил о решении выдвинуться на президентские выборы весной 2020 года, однако в конце мая того же года его задержали в Гродно.

По версии следствия, он и его соратники "длительное время занимались подготовкой и организацией массовых беспорядков в Беларуси". Также Сергея Тихановского обвиняли в разжигании социальной вражды и воспрепятствовании работе ЦИК.

После ареста блогера на пост главы государства была выдвинута кандидатура супруги Тихановского Светланы.

По информации издания, в отношении других конкурентов Александра Лукашенко тоже были возбуждены уголовные дела.

Отметим, что супруга Тихановского после президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко, покинула Беларусь. Экс-кандидата в президенты позже объявили в розыск, в том числе в России.

Осенью текущего года в отношении Тихановской завели дело о самовольном присвоении власти. Не так давно Интерпол объявил о невозможности розыска Светланы Тихановской.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1946943-muzha-tihanovskoy-prigovorili-k-18-godam-tyurmy/