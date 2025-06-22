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    "Папа приехал": муж Светланы Тихоновской заплакал после помилования Лукашенко

    Опубликовано:

    Сергей и Светлана Тихановские
    Сергей и Светлана Тихановские. Кадр из видео: t.me/tsikhanouskaya

    Светлана Тихановская и ее супруг Сергей, который был отпущен на свободу после помилования Александра Лукашенко, не смогли сдержать слез во время пресс-конференции, передает NUR.KZ.

    Светлана и Сергей Тихановские выступили на пресс-конференции в Литве, отрывки из которого опубликованы в Telegram-канале экс-кандидата в президенты Беларуси.

    Во время ответов на вопросы Сергей Тихановский заплакал, когда рассказывал о встрече с детьми.

    "Супруга говорит: "Доченька, папа приехал", - сказал Тихановский, после чего заплакал и взял паузу. Позже Светлана Тихановская добавила, что дочь совсем не узнала отца, ей пришлось объяснять, что перед ней находится именно ее папа.

    Также Сергей Тихановский заявил, что "не собирается" претендовать на должность лидера оппозиции и отметил, что таковым является его супруга.

    Напомним, ранее президент Беларуси Александр Лукашенко принял решение о помиловании 14 осужденных, в том числе Сергея Тихановского.

    В 2021 году в Беларуси суд вынес приговор мужу Светланы Тихановской. Сергея Тихановского обвиняли в организации беспорядков, разжигании социальной вражды и воспрепятствовании работе ЦИК. Его приговорили к 18 годам тюрьмы.

    Светлана Тихановская была оппонентом президента Беларуси в августе 2020 года. Тогда Александр Лукашенко одержал победу, набрав 80,1% голосов избирателей, а его оппонент Светлана Тихановская - 10,1%.

    После объявления результатов выборов, в Беларуси начались массовые акции протеста, которые продолжались несколько месяцев.

    Супруга Тихановского после президентских выборов, на которых победил Александр Лукашенко, покинула Беларусь. Экс-кандидата в президенты позже объявили в розыск, в том числе в России.

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