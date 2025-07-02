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    Житель Турции сжег подушку с клещем и устроил крупный лесной пожар

    Опубликовано:

    Пожар в Турции
    Турция. Фото: Mehmet Emin Menguarslan/Anadolu via Getty Images

    В Турции продолжаются лесные пожары. Возгорания происходят не только из-за жары, но и по причине неосторожного обращения с огнем. Один из пожаров в провинции Маниса устроил местный житель.

    Как сообщает канал CNN Türk, в Турции, где сейчас бушуют лесные пожары, один из них разгорелся из-за клеща. Суд провинции Маниса арестовал мужчину, который пытался уничтожить насекомое, тем самым устроив пожар на 12 гектарах.

    "Пожар в Манисе уничтожил уже 12 гектаров сельскохозяйственных земель и леса. Жандармерия, расследуя причины пожара, задержала Озджана Ташхана и установила, что в пожаре виноват он. Ташхан рассказал на допросе, что сжег подушку, на которой нашел клеща, и выбросил ее в сад. Суд арестовал Ташхана", - переводит сообщение телеканала РИА Новости.

    ТАСС пишет, что за последние несколько дней в Турции зарегистрировано 342 лесных пожара, из которых 6 все еще продолжаются. Такие сведения предоставил министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы.

    "По состоянию на данный момент в провинции Адана пожар взят под контроль. Продолжаются шесть лесных пожаров в провинциях Маниса, Измир, Хатай. В Измире ситуация с тушением стала полегче, в ряде районов идет остужение леса и предотвращение распространения огня", - сообщил министр.

    Сообщается, что возгорания, начавшиеся на прошлой неделе, зарегистрированы, в том числе и в курортных регионах. Однако пока огонь не затронул непосредственно места отдыха и гостиницы.

    Ранее Русская служба Би-Би-Си сообщала, что Европа снова бьет температурные рекорды. В Испании и Португалии - +46, во Франции и в Турции начались пожары.

    Также напомним, ночью 21 января случился пожар в отеле Grand Kartal турецкого горнолыжного курорта Карталкая. Изначально сообщалось о 10 погибших, позже их число выросло до 60, еще несколько десятков человек пострадали.

    В пресс-службе МИД Казахстана сообщали, что наших граждан, по предварительным данным, среди погибших и пострадавших нет.

    21 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил однодневный национальный траур в связи с трагедией на курорте.

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