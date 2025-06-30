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    Новости русской службы Би-би-си

    Европа снова бьет температурные рекорды. В Испании и Португалии — +46, во Франции и в Турции начались пожары

    Опубликовано:

    Человек льет на себя воду в жару
    Жара. Иллюстративное фото: AlesVeluscek/Getty Images

    Жаркая погода охватила большую часть европейского континента в конце минувшей недели — власти многих стран выпустили экстренные предупреждения, в то время как температура продолжает расти и может побить новые рекорды. Во Франции и в Турции пожарные уже второй день борются с лесными пожарами.

    Лесные пожары уже второй день бушуют в Измире, западной провинции Турции. Из-за сильного ветра они быстро распространяются, эвакуированы четыре деревни и два городских района. Прибрежные регионы Турции часто в последние годы страдают от лесных пожаров, потому что лето стало жарче и суше.

    Во Франции лесные пожары начались в воскресенье на юго-западе департамента Од. Горело 400 гектаров, эвакуировали кемпинг и аббатство, сообщили власти. Пожары уже взяты под контроль, но еще не потушены. Температура там превысила 40 градусов по Цельсию, а пик температур ожидается во вторник и в среду.

    В Италии СМИ опубликовали кадры, где люди бегут в море в прибрежном курорте Байя-Домиция недалеко от Неаполя, пока за ними пылает сосновый лес.

    «Я никогда не видел ничего подобного, нас окружало пламя высотой не менее тридцати метров, дым был повсюду», — написал в Facebook мэр соседнего Челлоле Гвидо ди Леоне.

    Государственное метеорологическое агентство Испании (AEMET) сообщило, что в субботу в городе Эль-Гранадо в провинции Уэльва (автономное сообщество Андалусия) на юго-западе страны температура воздуха достигла 46 градусов по Цельсию — это может стать рекордом для июня за всю историю наблюдений (предыдущий был зафиксирован в 1965 году в Севилье).

    В Португалии температура в воскресенье достигла 46,6 °C , что тоже рекорд для июня.

    Государственное метеорологическое агентство Испании (AEMET) сообщило, что в субботу в городе Эль-Гранадо в провинции Уэльва (автономное сообщество Андалусия) на юго-западе страны температура воздуха достигла 46 градусов по Цельсию — это может стать рекордом для июня за всю историю наблюдений (предыдущий был зафиксирован в 1965 году в Севилье).

    В Португалии температура в воскресенье достигла 46,6 °C , что тоже рекорд для июня.

    В некоторых районах Португалии, Италии и Хорватии действует красный уровень опасности; предупреждения также объявлены во Франции, Австрии, Бельгии, Венгрии, Сербии, Словении, Швейцарии и других странах.

    Эксперты предупреждают, что подобные экстремальные погодные явления становятся все более частыми из-за изменения климата на планете.

    «Я считаю, что такая жара ненормальна для этого времени года. С годами у меня создается ощущение, что в Мадриде становится все жарче и жарче, особенно в центре города», — сказал AFP фотограф Диего, житель испанской столицы, где температура приблизилась к 40 градусам Цельсия.

    В Италии 21 город в выходные находился в состоянии повышенной готовности из-за экстремальной жары, в том числе Милан, Неаполь, Венеция, Флоренция, Рим и Катания. Красный уровень опасности объявлен для 16 городов. Ломбардия, входящий в индустриальное ядро Северной Италии, планирует запретить работу на открытом воздухе в самые жаркие часы дня в ответ на просьбу профсоюзов, заявил глава региона.

    «Мы должны были посетить Колизей, но моя мама чуть не потеряла сознание», — сказала британская туристка Анна Беккер, которая приехала с ней в Рим из «душной Вероны».

    В Барселоне женщина, которая убирала улицы, скончалась после окончания смены в субботу на фоне сильной жары. Власти расследуют ее смерть.

    В Италии больницы по всей стране сообщили о росте числа случаев теплового удара, особенно у пожилых людей, тех, кто страдает онкологическими заболеваниями, и бездомных, сообщил AFP вице-президент Итальянского общества неотложной и экстренной медицины (SIMEU) Марио Гуарино.

    В Болонье открыли семь «климатических убежищ» с кондиционерами и питьевой водой, а власти Рима предоставили бесплатный доступ в городские бассейны для людей старше 70 лет.

    Сербия в выходные зарегистрировала рекордные температуры с момента начала наблюдений в XIX веке. В Словении в субботу была зафиксирована самая высокая температура в июне.

    В некоторых странах жаркая погода сохранится до середины недели — в ближайшие дни температура повысится во Франции, Германии, Италии и Великобритании.

    Даже в Нидерландах, обычно более прохладных, Королевский метеорологический институт предупредил о том, что в ближайшие дни в некоторых частях страны возможна температура 35–40 °C, и это при высокой влажности. В Амстердаме продлены часы работы приютов для бездомных.

    В Лондоне в начале недели температура может превысить 34 градуса Цельсия, сообщают метеорологи. В воскресенье днем в центре британской столицы зафиксировали +31°C.

    В Германии в понедельник предупреждения о жаре действовали в крупных западных и юго-западных регионах, где температура достигала до 34 °C. Власти призвали население ограничить потребление воды. Ожидается, что пик жары наступит к середине недели.

    Жара снизила уровень воды в Рейне, затруднив судоходство и повысив транспортные расходы, отмечает Reuters. Также выросли базовые цены на электроэнергию в Германии и Франции из-за увеличения спроса на охлаждение.

    Страны Балтии жара пока не коснулась: в понедельник температура даже не доходила до +20 °C. Однако в среду и четверг ожидается температурный максимум: в Риге ожидается до 30 градусов, в Вильнюсе до 32, в Таллине до 26. Похожая ситуация в Польше: с +24 °C в понедельник температура поднимется до +36 °C в четверг.

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