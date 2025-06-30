Рамзан Кадыров сообщил, что на свадьбе его сына присутствовал посол Казахстана

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал пост, в котором перечислил многих гостей, присутствовавших на свадьбе его сына Адама, передает NUR.KZ.

По словам Кадырова, в Грозный приехали многие люди, которых "он очень ценит". В списке был упомянут и Казахстан.

"Я рад был, друзья, видеть в эти дни в Грозном многочисленных гостей из числа людей, которых я очень ценю и уважаю, а также послов Ирана, ОАЭ, Турции, Казахстана. Все они приезжали, чтобы поздравить нашу семью в связи с бракосочетанием внука первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова - Адама.

Искренне приятно было встретить вице-премьеров России — Дениса Мантурова и Александра Новака, полномочного представителя Президента РФ в СКФО Юрия Чайку, председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, глав субъектов РФ Андрея Воробьева, Мурата Кумпилова, Рашида Темрезова, Казбека Кокова, Рустама Минниханова, Махмуда-Али Калиматова, Сергея Меняйло, Дениса Пушилина, Сергея Меликова, звезд мирового спорта, деятелей науки, культуры, религии и многих, многих", - заявил Кадыров.

Он также поблагодарил людей, направивших поздравления в адрес семьи, в том числе председателя правительства РФ Михаила Мишустина, председателя Госдумы Вячеслава Володина и председателя Совета федерации Валентину Матвиенко.

"Мы очень ценим такое внимание. Также знаю, что желающих прибыть в Грозный было еще больше, но не у всех это получилось из-за ряда тех или иных уважительных причин. В любом случае, мне было не менее приятно получить от них теплые и сердечные сообщения с поздравлениями и пожеланиями.

Я глубоко всем им благодарен. Они не просто разделили с нами праздник, но своим присутствием украсили его и сделали более запоминающимся и незабываемым. Просто замечательно, что в такие моменты нас окружают люди, которых ты ценишь и дорожишь отношениями с ними", - написано в публикации.

Ране о свадьбе своего брата Адама сообщила старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, Айшат. Об этом она сообщила в сторис своего профиля в Instagram.

А вчера было официально подтверждено, что 17-летний сын главы Чечни Адам Кадыров женился. СМИ сообщают, что его супругой стала внучка ближайшего соратника Рамзана Кадырова. Торжество прошло в родовом селе семьи Кадыровых.

К слову, 13 мая Адаму Кадырову вручили памятную юбилейную медаль "25 лет ОМОН "Ахмат-Грозный". Вместе с Адамом Кадыровым такую же награду получил командир отряда ОМОН ГУВД Мингорисполкома из Беларуси Николай Максимович. А 21 мая Адам был удостоен еще одной медали.

В апреле стало известно, что 17-летний сын Кадырова является не только помощником главы республики, но и секретарем Совбеза Чечни. Незадолго до этого сообщалось, что сын главы Чеченской Республики в 17 лет назначен куратором регионального МВД.