Рамзан Кадыров сообщил, что на свадьбе его сына присутствовал посол Казахстана

jitsu gif branding logo appbranding logo app
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям

    Рамзан Кадыров сообщил, что на свадьбе его сына присутствовал посол Казахстана

    Опубликовано:

    Рамзан Кадыров
    Рамзан Кадыров. Фото: vk.com/ramzan

    Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров опубликовал пост, в котором перечислил многих гостей, присутствовавших на свадьбе его сына Адама, передает NUR.KZ.

    По словам Кадырова, в Грозный приехали многие люди, которых "он очень ценит". В списке был упомянут и Казахстан.

    "Я рад был, друзья, видеть в эти дни в Грозном многочисленных гостей из числа людей, которых я очень ценю и уважаю, а также послов Ирана, ОАЭ, Турции, Казахстана. Все они приезжали, чтобы поздравить нашу семью в связи с бракосочетанием внука первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата-Хаджи Кадырова - Адама.

    Искренне приятно было встретить вице-премьеров России — Дениса Мантурова и Александра Новака, полномочного представителя Президента РФ в СКФО Юрия Чайку, председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, глав субъектов РФ Андрея Воробьева, Мурата Кумпилова, Рашида Темрезова, Казбека Кокова, Рустама Минниханова, Махмуда-Али Калиматова, Сергея Меняйло, Дениса Пушилина, Сергея Меликова, звезд мирового спорта, деятелей науки, культуры, религии и многих, многих", - заявил Кадыров.

    Он также поблагодарил людей, направивших поздравления в адрес семьи, в том числе председателя правительства РФ Михаила Мишустина, председателя Госдумы Вячеслава Володина и председателя Совета федерации Валентину Матвиенко.

    "Мы очень ценим такое внимание. Также знаю, что желающих прибыть в Грозный было еще больше, но не у всех это получилось из-за ряда тех или иных уважительных причин. В любом случае, мне было не менее приятно получить от них теплые и сердечные сообщения с поздравлениями и пожеланиями.

    Я глубоко всем им благодарен. Они не просто разделили с нами праздник, но своим присутствием украсили его и сделали более запоминающимся и незабываемым. Просто замечательно, что в такие моменты нас окружают люди, которых ты ценишь и дорожишь отношениями с ними", - написано в публикации.

    Ране о свадьбе своего брата Адама сообщила старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, Айшат. Об этом она сообщила в сторис своего профиля в Instagram.

    А вчера было официально подтверждено, что 17-летний сын главы Чечни Адам Кадыров женился. СМИ сообщают, что его супругой стала внучка ближайшего соратника Рамзана Кадырова. Торжество прошло в родовом селе семьи Кадыровых.

    К слову, 13 мая Адаму Кадырову вручили памятную юбилейную медаль "25 лет ОМОН "Ахмат-Грозный". Вместе с Адамом Кадыровым такую же награду получил командир отряда ОМОН ГУВД Мингорисполкома из Беларуси Николай Максимович. А 21 мая Адам был удостоен еще одной медали.

    В апреле стало известно, что 17-летний сын Кадырова является не только помощником главы республики, но и секретарем Совбеза Чечни. Незадолго до этого сообщалось, что сын главы Чеченской Республики в 17 лет назначен куратором регионального МВД.

    Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

    Подписаться

    Узнавайте обо всем первыми

    Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

    Instagram
    Закладки
    Пока здесь пусто
    Используйте кнопку «
    » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.