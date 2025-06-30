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    Forbes впервые опубликовал рейтинг богатейших бизнесвумен планеты

    Опубликовано:

    Девушка держит в руках чашку кофе
    Девушка. Иллюстративное фото: pixabay.com

    Журнал Forbes опубликовал обновленный рейтинг богатейших женщин планеты, которые сами сделали свое состояние, передает NUR.KZ.

    Как пишет издание, ссылаясь на данные Global Entrepreneurship Monitor, сейчас в мире насчитывается около 658 миллионов женщин-основателей и владельцев компаний. Для сравнения - мужчин-основателей и владельцев компаний в мире около 722 млн.

    В знак признания побед и трудностей женского предпринимательства Forbes впервые составил отдельный глобальный рейтинг 50 самых богатых женщин мира, которые заработали свое состояние самостоятельно.

    "Эти женщины, преодолевшие потолок, — которые заработали свое состояние на всем, от коллагена до угля, — родом из 13 стран и четырех континентов (в настоящее время нет ни одной из Африки или Южной Америки). В общей сложности их состояние составляет 276 миллиардов долларов, или в среднем 5,5 миллиарда долларов", - говорится в материале.

    Самой богатой женщиной планеты, которая сама заработала свое состояние, названа швейцарский судоходный магнат Рафаэла Апонте-Диамант с чистым капиталом в 38,8 млрд долларов.

    Она и ее муж Джанлуиджи Апонте основали Mediterranean Shipping Company, которая сейчас является крупнейшей в мире судоходной компанией с более чем 136 000 сотрудников, 900 судами и 675 офисами.

    Рафаэла основала MSC с кредита в размере 200 000 долларов, который пара использовала для финансирования своего первого судна и в конечном итоге расширила флот до 17 за девять лет.

    Рафаэла Апонте-Диамант
    Рафаэла Апонте-Диамант: FRANK PERRY/AFP via Getty Images

    В свои 80 лет она по-прежнему отвечает за дизайн интерьеров и декора судов и входит в совет директоров фонда MSC, благотворительного подразделения компании.

    На втором месте находится американка Диана Хендрикс, состояние которой оценивается в 22,3 млрд долларов. Хендрикс является соучредителем ABC Supply, одного из крупнейших дистрибьюторов кровли, сайдинга и т. д. Она входит в число 18 американцев, входящих в топ-50, включая таких известных женщин, как Опра Уинфри и Шерил Сэндберг.

    Диана Хендрикс
    Диана Хендрикс. Фото: PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images

    Тройку лидеров замыкает бывшая учительница химии из Китая Чжун Хуэйцзюань. Ее состояние оценивается в 15,6 млрд долларов. Как пишет издание, Чжун основала Hansoh Pharmaceuticals в 1995 году и добилась большого успеха четыре года спустя с Gainuo, препаратом первой линии для лечения рака легких на поздних стадиях.

    Hansoh, торгуемая в Гонконге и имеющая годовой доход в 1,7 миллиарда долларов, специализируется на лечении онкологии, противоинфекционных и аутоиммунных заболеваний.

    Чжун Хуэйцзюань
    Чжун Хуэйцзюань. Фото: Zhang Wei/China News Service/Visual China Group via Getty Images

    На четвертом месте рейтинга еще одна предпринимательница из Китая Чжоу Цюньфэй. Ее состояние составляет около 10 млрд долларов. Чжоу возглавляет базирующуюся в Хунани компанию Lens Technology, производителя сенсорных экранов, среди клиентов которой Apple, Samsung и Tesla.

    Бывшая работница фабрики-мигрантки, она основала предшественницу компании в 1993 году и расширила бизнес до более чем 136 000 сотрудников и годового объема продаж в 9,5 миллиардов долларов.

    Чжоу Цюньфэй
    Чжоу Цюньфэй. Фото: STR/AFP via Getty Images

    В десятку богатейших женщин планеты, которые сами заработали свое состояние, вошли также:

    • Дениз Коутс из Великобритании с состоянием в 8,5 млрд. Вместе с братом возглавляет компанию по онлайн-гемблингу Bet365;

    • Джуди Фолкнер из США с состоянием 7,8 млрд. Она основала компанию по разработке программного обеспечения для медицины Epic Systems.
    • Ван Лайчунь из Гонконга, ее состояние оценивается в 7,2 млрд. Лайчунь принадлежит компания Luxshare Precision Industry, которая производит электронные компоненты.
    • владелица сети пиццерий Little Caesars Мариан Илич из США, она заработала 6,9 млрд долларов.
    • один из инвесторов компании AppLovin, занимающейся маркетинговым ПО и онлайн-играми, гражданка Канады Лин Тан. Ее состояние оценивается в 6,6 млрд долларов.
    • основательница сельхозкомпании из США Wonderful Company Линда Ресник. Она вместе с мужем заработала 6,3 млрд долларов.

    К слову, на 18-м месте рейтинга россиянка Татьяна Ким - основательница крупнейшего в стране интернет-магазин Wildberries. Она также стала одной из самых молодых участниц рейтинга, сейчас Татьяне 44 года.

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