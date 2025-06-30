Forbes впервые опубликовал рейтинг богатейших бизнесвумен планеты

Журнал Forbes опубликовал обновленный рейтинг богатейших женщин планеты, которые сами сделали свое состояние, передает NUR.KZ.

Как пишет издание, ссылаясь на данные Global Entrepreneurship Monitor, сейчас в мире насчитывается около 658 миллионов женщин-основателей и владельцев компаний. Для сравнения - мужчин-основателей и владельцев компаний в мире около 722 млн.

В знак признания побед и трудностей женского предпринимательства Forbes впервые составил отдельный глобальный рейтинг 50 самых богатых женщин мира, которые заработали свое состояние самостоятельно.

"Эти женщины, преодолевшие потолок, — которые заработали свое состояние на всем, от коллагена до угля, — родом из 13 стран и четырех континентов (в настоящее время нет ни одной из Африки или Южной Америки). В общей сложности их состояние составляет 276 миллиардов долларов, или в среднем 5,5 миллиарда долларов", - говорится в материале.

Самой богатой женщиной планеты, которая сама заработала свое состояние, названа швейцарский судоходный магнат Рафаэла Апонте-Диамант с чистым капиталом в 38,8 млрд долларов.

Она и ее муж Джанлуиджи Апонте основали Mediterranean Shipping Company, которая сейчас является крупнейшей в мире судоходной компанией с более чем 136 000 сотрудников, 900 судами и 675 офисами.

Рафаэла основала MSC с кредита в размере 200 000 долларов, который пара использовала для финансирования своего первого судна и в конечном итоге расширила флот до 17 за девять лет.

Рафаэла Апонте-Диамант: FRANK PERRY/AFP via Getty Images

В свои 80 лет она по-прежнему отвечает за дизайн интерьеров и декора судов и входит в совет директоров фонда MSC, благотворительного подразделения компании.

На втором месте находится американка Диана Хендрикс, состояние которой оценивается в 22,3 млрд долларов. Хендрикс является соучредителем ABC Supply, одного из крупнейших дистрибьюторов кровли, сайдинга и т. д. Она входит в число 18 американцев, входящих в топ-50, включая таких известных женщин, как Опра Уинфри и Шерил Сэндберг.

Диана Хендрикс. Фото: PATRICK T. FALLON/AFP via Getty Images

Тройку лидеров замыкает бывшая учительница химии из Китая Чжун Хуэйцзюань. Ее состояние оценивается в 15,6 млрд долларов. Как пишет издание, Чжун основала Hansoh Pharmaceuticals в 1995 году и добилась большого успеха четыре года спустя с Gainuo, препаратом первой линии для лечения рака легких на поздних стадиях.

Hansoh, торгуемая в Гонконге и имеющая годовой доход в 1,7 миллиарда долларов, специализируется на лечении онкологии, противоинфекционных и аутоиммунных заболеваний.

Чжун Хуэйцзюань. Фото: Zhang Wei/China News Service/Visual China Group via Getty Images

На четвертом месте рейтинга еще одна предпринимательница из Китая Чжоу Цюньфэй. Ее состояние составляет около 10 млрд долларов. Чжоу возглавляет базирующуюся в Хунани компанию Lens Technology, производителя сенсорных экранов, среди клиентов которой Apple, Samsung и Tesla.

Бывшая работница фабрики-мигрантки, она основала предшественницу компании в 1993 году и расширила бизнес до более чем 136 000 сотрудников и годового объема продаж в 9,5 миллиардов долларов.

Чжоу Цюньфэй. Фото: STR/AFP via Getty Images

В десятку богатейших женщин планеты, которые сами заработали свое состояние, вошли также:

Дениз Коутс из Великобритании с состоянием в 8,5 млрд. Вместе с братом возглавляет компанию по онлайн-гемблингу Bet365;

Джуди Фолкнер из США с состоянием 7,8 млрд. Она основала компанию по разработке программного обеспечения для медицины Epic Systems.

с состоянием 7,8 млрд. Она основала компанию по разработке программного обеспечения для медицины Epic Systems. Ван Лайчунь из Гонконга , ее состояние оценивается в 7,2 млрд. Лайчунь принадлежит компания Luxshare Precision Industry, которая производит электронные компоненты.

, ее состояние оценивается в 7,2 млрд. Лайчунь принадлежит компания Luxshare Precision Industry, которая производит электронные компоненты. владелица сети пиццерий Little Caesars Мариан Илич из США , она заработала 6,9 млрд долларов.

, она заработала 6,9 млрд долларов. один из инвесторов компании AppLovin, занимающейся маркетинговым ПО и онлайн-играми, гражданка Канады Лин Тан . Ее состояние оценивается в 6,6 млрд долларов.

. Ее состояние оценивается в 6,6 млрд долларов. основательница сельхозкомпании из США Wonderful Company Линда Ресник. Она вместе с мужем заработала 6,3 млрд долларов.

К слову, на 18-м месте рейтинга россиянка Татьяна Ким - основательница крупнейшего в стране интернет-магазин Wildberries. Она также стала одной из самых молодых участниц рейтинга, сейчас Татьяне 44 года.