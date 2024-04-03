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Сколько казахстанских миллиардеров вошли в список богатейших людей планеты

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Мужчина в пиджаке
Бизнесмен. Иллюстративное фото: pexels.com

Журнал Forbes опубликовал новый список самых богатых людей планеты (за 2024 год) - в него вошли семь представителей бизнеса Казахстана, передает NUR.KZ.

На текущий момент самым богатым казахстанцем, по версии Forbes, является сооснователь Kaspi.kz Вячеслав Ким. Он занимает 511-ю строчку мирового рейтинга, его состояние оценили в 5,8 млрд долларов. Отмечается значительный рост доходов в 2023 года - об этом свидетельствуют данные издания.

Вячеслав Ким
Вячеслав Ким. Фото: olympic.kz

Далее в списке расположился глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе Михаил Ломтадзе - в мировом рейтинге он находится на 581-й строчке. По информации издания, состояние миллиардера оценивается в 5,2 млрд долларов. Авторы также отметили существенный рост доходов.

Михаил Ломтадзе
Михаил Ломтадзе. Фото: Facebook/kaspi.kz

Тимур и Динара Кулибаевы оказались на 612-й строчке мирового рейтинга. Состояние каждого из них составители рейтинга оценили в 5 млрд долларов. Основной доход Кулибаевых приходится на финансовый бизнес. С 2023 года, согласно данным журнала, состояние каждого выросло на 700 млн долларов.

Тимур Кулибаев
Тимур Кулибаев. Фото: atameken.kz

Динара Кулибаева
Динара Кулибаева. Фото: foundation.kz

На 896-м месте мирового рейтинга расположился казахстанец Владимир Ким - в настоящее время его состояние оценивается в 3,6 млрд долларов. По информации издания, за год доходы бизнесмена сократились. Ким владеет долями в KAZ Minerals и "Казахмыс".

Владимир Ким
Владимир Ким. Фото: akorda.kz

Тимур Турлов, который в 2022 году получил гражданство РК, находится на 991-й строчке рейтинга самых богатых людей планеты. Его состояние оценили в 3,3 млрд долларов. Основой заработок - финтехнологии.

Казахстанский предприниматель и финансист Тимур Турлов
Тимур Турлов. Фото: instagram.com/timurturlov

Последним казахстанцем в списке оказался Булат Утемуратов - бизнесмен расположился на 1238-м месте рейтинга. Состояние предпринимателя оценили в 2,7 млрд долларов.

Булат Утемуратов
Булат Утемуратов. Фото: bulatutemuratov.kz

Стоит отметить, что в списке богатейших людей планеты на одной и той же строчке могут находиться сразу несколько человек с одинаковым состоянием.

Напомним, в начале 2024 года Forbes также публиковало список богатейших людей планеты, куда попали шесть казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2078213-skolko-kazahstantsev-voshli-v-spisok-bogateyshih-lyudey-planety/

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