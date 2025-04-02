Forbes: Число долларовых миллиардеров в России обновило рекорд

Журнал Forbes опубликовал обновленный список богатейших людей планеты. Всего в него вошло больше 3 тысяч человек, первое место по списку миллиардеров занимают США.

Богатейшим человеком планеты в очередной раз стал американский предприниматель, владелец компаний SpaceX, Tesla и соцсети Х Илон Маск, его состояние оценивается в 342 миллиарда долларов.

На втором месте рейтинга — глава корпорации Meta Марк Цукерберг с состоянием в 216 млрд долларов. Замыкает тройку лидеров рейтинга основатель компании Amazon Джефф Безос, его состояние оценивается в 215 млрд долларов.

В первую пятерку также вошли основатель Oracle Ларри Эллисон (192 млрд) и генеральный директор крупнейшей в мире компании по производству предметов роскоши LVMH Бернар Арно (178 млрд).

Forbes также опубликовал рейтинг стран, гражданство которых имеют богатейшие люди планеты.

Так, больше всего представителей рейтинга из США - 902 миллиардера, Китая - 516 человек, и Индии - 205 человек. В пятерку также вошли Германия с 171 миллиардером и Россия, гражданство которой имеют 146 представителей списка.

Отмечается, что за последний год число долларовых миллиардеров в России выросло сразу на 20 человек, а их совокупное состояние достигло 580 млрд долларов. В прошлом году этот показатель составлял 537 млрд долларов.

По информации DW, оба показателя стали рекордными для России.

Отмечается, что против 14 из 20 самых богатых россиян действуют те или иные западные санкции.

РБК уточняет, что богатейшим среди россиян Forbes назвал основателя "ЛУКОЙЛа" Вагита Алекперова ($28,7 млрд), на втором месте - основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов ($28,6 млрд). На третьем - председатель правления "НОВАТЭКа" Леонид Михельсон ($28,4 млрд).

Впервые за последние пять лет в список богатейших из числа россиян вошли:

основатель российской фармацевтической компании "Фармасинтез" Викрам Пуния - $2,1 млрд;

гендиректор "Эльгауголь" Александр Исаев - $1,3 млрд;

Людмила Коган, унаследовавшая состояние умершего супруга, бизнесмена Владимира Когана, в том числе более 80% акций банка "Уралсиб" - $1,3 млрд;

учредители холдинга "Мираторг" братья-близнецы Александр и Виктор Линники - у обоих по $1,3 млрд;

основатель "1С" Борис Нуралиев - $1,3 млрд;

председатель правления банка "Санкт-Петербург" Александр Савельев с семьей - $1,3 млрд;

председатель совета директоров ГК ФСК Владимир Воронин - $1,3 млрд;

глава Федерации шахмат России (ФШР), бывший акционер Globaltrans Андрей Филатов - $1,2 млрд;

его партнеры по бизнесу, также бывшие акционеры Globaltrans Никита Мишин и Константин Николаев - у обоих по $1,2 млрд;

Александр Евневич и его семья — основные владельцы ГК "Орими" (бренды чая и кофе Greenfield, Tess, "Принцесса Нури", Jardin и "Жокей") - $1,1 млрд;

председатель совета директоров Восточной горнорудной компании Олег Мисевра - $1,1 млрд;

председатель совета директоров ОАО "Копейский машиностроительный завод", бывший акционер "Сибуглемета" и "Уралкалия" Анатолий Скуров - $1,1 млрд;

экс-гендиректор сети "Л'Этуаль" Татьяна Володина - $1,1 млрд;

Константин Гончаров и его семья - акционеры ГК "Новотранс" - $1,1 млрд.

При этом, в списке 200 богатейших миллиардеров мира Андрей Мельниченко теперь представлен как бизнесмен из ОАЭ, Алишер Усманов - из Узбекистана, Михаил Прохоров - из Швейцарии. Обычно такие изменения издание вносит по требованию представителей бизнесменов, отмечает издание.